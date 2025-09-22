Un conductor de 80 años circula con una rueda pinchada y el parachoques desprendido

El Norte Palencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

La Policía Local acudió sobre las 10:05 horas del pasado viernes a la avenida de Cuba al haber una gran retención de vehículos por un tráiler cruzado en la calzada. Se verificó que se trataba de un tráiler al que se le había desplazado parte de la carga y caído a la calzada, por lo que se reguló el tráfico mientras se procedía a la retirada y limpieza de la misma. Se reanudó la circulación normal a las 10:17 horas.

El mismo día, en torno a las 14:20 horas en la calle Juan Bravo, se produjo un accidente de tráfico al colisionar un turismo con un andamio de obra y otro turismo estacionado. El conductor del vehículo, de 59 años, arrojó un resultado positivo de 0,63 mg/l. en la prueba de alcoholemia realizada, por lo que fue investigado como autor de un presunto delito contra la seguridad vial. La Unidad de Atestados se encargó de las diligencias oportunas.

El sábado, alrededor de las 8:25 horas en la calle Jardines, la Policía Local de Palencia identificó al conductor de un turismo, de 80 años, que circulaba con una rueda pinchada y el paragolpes desprendido. Se verificó que los daños se los había causado con una columna de su garaje. Se realizó un informe de propuesta de retirada del permiso de conducir para la Jefatura Provincial de Tráfico por pérdida de las condiciones psicofísicas para conducir.

Durante el fin de semana, la Policía Local montó controles aleatorios de alcohol y drogas en diferentes horarios y vías de la capital palentina. Se realizaron un total de 70 pruebas de alcoholemia con dos resultados positivos (0,45 y 0,36 mg/l.), siendo denunciados administrativamente, así como una prueba de drogas con resultado negativo.