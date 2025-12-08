Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión El conductor arrojó una tasa de alcohol superior a los 0,60 mg/l. de aire espirado en la prueba que le fue realizada en el kilómetro 0 de la P-980

Ricardo Sánchez Rico Palencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:57

La Guardia Civil ha detenido a un hombre después de que en la tardenoche del pasado domingo agrediera a un agente del instituto armado en un control de alcoholemia en Carrión de los Condes.

La agresión se produjo sobre las 19:00 horas, cuando la Guardia Civil realizaba un control de alcoholemia en el kilómetro 0 de la carretera P-980, en el término municipal de Carrión de los Condes (Palencia). Uno de los conductores a los que se practicó la prueba arrojó una tasa de alcohol que conlleva delito (superior a 0,60 mg/l. de aire espirado) y, tras mantener una discusión, agredió a un guardia civil del Destacamento de Tráfico de Herrera de Pisuerga que estaba realizando dicho control, por lo que fue detenido.

El guardia civil ha causado baja para el servicio debido a la evolución de las lesiones, mientras que el hombre detenido será puesto previsiblemente este martes a disposición judicial.