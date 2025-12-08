El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil. Marta Moras

Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión

El conductor arrojó una tasa de alcohol superior a los 0,60 mg/l. de aire espirado en la prueba que le fue realizada en el kilómetro 0 de la P-980

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:57

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un hombre después de que en la tardenoche del pasado domingo agrediera a un agente del instituto armado en un control de alcoholemia en Carrión de los Condes.

La agresión se produjo sobre las 19:00 horas, cuando la Guardia Civil realizaba un control de alcoholemia en el kilómetro 0 de la carretera P-980, en el término municipal de Carrión de los Condes (Palencia). Uno de los conductores a los que se practicó la prueba arrojó una tasa de alcohol que conlleva delito (superior a 0,60 mg/l. de aire espirado) y, tras mantener una discusión, agredió a un guardia civil del Destacamento de Tráfico de Herrera de Pisuerga que estaba realizando dicho control, por lo que fue detenido.

El guardia civil ha causado baja para el servicio debido a la evolución de las lesiones, mientras que el hombre detenido será puesto previsiblemente este martes a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  4. 4

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  5. 5

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  6. 6

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  7. 7

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  8. 8

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  9. 9

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  10. 10

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión

Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión