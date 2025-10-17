El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Detenida una pareja por agredirse mutuamente en la vía pública

La Policía Local intervino también para parar una discusión que derivó en empujones entre un hombre y una mujer

Palencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:20

La Policía Local de Palencia detuvo el jueves un varón de 40 años y a una mujer de 41 años como presuntos autores de delitos de violencia de género y violencia doméstica, respectivamente, tras una agresión mutua ocurrida en la vía pública. El suceso tuvo lugar a las 13.45 horas de ayer en la Calle Mayor Antigua. Según la Policía Local, la pareja protagonizó una discusión que derivó en una pelea física. El varón fue detenido por un presunto delito de violencia de género, mientras que la mujer fue arrestada por un presunto delito de violencia doméstica.

Además, agentes de la Policía Local de Palencia identificaron a dos varones de 18 y 19 años, respectivamente tras una riña en una vivienda en la calle Don Pelayo, en el barrio del Ave María. Finalmente, los agentes lograron mediar entre ambas partes.

Finalmente, la Policía Local identificó a las 21.19 horas a un varón de 20 años y a una mujer de 32 años como implicados en una discusión que derivó en empujones, informando al primero de sus derechos para que pueda denunciar un posible delito leve de maltrato de obra. Un incidente similar ocurrió a las 3:52 horas de la madrugada en una discusión en la vía pública en la calle Cardenal Almaraz entre dos varones de 24 y 17 años. Uno de ellos manifestaba haber sufrido un manotazo, sin presentar lesiones, y fue informado por la Policía Local de los derechos que le asisten por si decidiera denunciar los hechos por posible delito leve de maltrato de obra.

