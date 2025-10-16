Evacuado en helicóptero un ciclista de 70 años caído e inconsciente en Ledigos

El Norte Palencia Jueves, 16 de octubre 2025, 14:26 Comenta Compartir

Un ciclista de unos 70 años ha resultado herido en la mañana de este jueves tras sufrir una caída en la N-120, a la altura del término municipal de Ledigos.

El accidente ha tenido lugar a las 10:13 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de la localización de un ciclista de unos 70 años caído e inconsciente a la altura de punto kilométrico 221 de dicha carretera. El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado que trasladó al herido al hospital.

A las 12:24 horas, el el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido aviso de la salida de vía de una motocicleta en el kilómetro 5 de la CL-627, a la altura de Cervera de Pisuerga, resultando herido el motorista, un hombre de 55 años que se quejaba del hombro. El 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias-Sacyl.