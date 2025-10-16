El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Evacuado en helicóptero un ciclista de 70 años caído e inconsciente en Ledigos

El accidente ha tenido lugar a las 10:13 horas en el punto kilométrico 221 de la N-120

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:26

Comenta

Un ciclista de unos 70 años ha resultado herido en la mañana de este jueves tras sufrir una caída en la N-120, a la altura del término municipal de Ledigos.

El accidente ha tenido lugar a las 10:13 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de la localización de un ciclista de unos 70 años caído e inconsciente a la altura de punto kilométrico 221 de dicha carretera. El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado que trasladó al herido al hospital.

A las 12:24 horas, el el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido aviso de la salida de vía de una motocicleta en el kilómetro 5 de la CL-627, a la altura de Cervera de Pisuerga, resultando herido el motorista, un hombre de 55 años que se quejaba del hombro. El 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias-Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  2. 2 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  3. 3 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  4. 4 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  5. 5 Expulsan de China a un ciclista del Burgos BH y le prohíben la entrada de por vida por un mensaje ofensivo
  6. 6

    El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid
  7. 7

    Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico
  8. 8

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  9. 9

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  10. 10

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Evacuado en helicóptero un ciclista de 70 años caído e inconsciente en Ledigos

Evacuado en helicóptero un ciclista de 70 años caído e inconsciente en Ledigos