Herido un hombre de 50 años en una colisión entre dos turismos en la calle Islas Canarias

Un hombre de 40 años ha resultado también lesionado en un choque entre su motocicleta y un coche en la esquina de avenida Comunidad Europea con la calle Bélgica

Palencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:37

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido pasado el mediodía de este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la capital palentina.

El siniestro vial se ha producido sobre las 12:30 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de una colisión frontal entre dos turismos a la altura del número 1 de la calle Islas Canarias, resultando herido un hombre de unos 50 años que no podía salir del vehículo porque las puertas estaban bloqueadas.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local, la Policía Nacional, los bomberos del Parque de Palencia y Emergencias-Sacyl.

También este miércoles, en torno a las 10:25 horas, el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de una colisión entre un turismo y una moto en la esquina de la avenida Comunidad Europea con la calle Bélgica de la capital palentina, resultando herido el motorista, un hombre de unos 40 años, que se quejaba de una pierna.

El 112 ha informado igualmente a la Policía Local, la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

