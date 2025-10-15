Dos investigados por cometer cuatro delitos en menos de 72 horas

El Norte Palencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:23 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la 'Operación Burghiu', ha investigado a dos hombres de 22 y 29 años, ambos de nacionalidad rumana, como supuestos autores de dos delitos de robo con fuerza (uno de ellos en grado de tentativa), uno de hurto de vehículo y otro de daños.

La operación del instituto armado de Palencia se inició a mediados de diciembre de 2024, cuando en apenas tres días se registraron varios hechos delictivos de similares características.

En primer lugar, se registró un delito de daños en la depuradora de Paredes de Nava, donde los investigados cortaron la manguera eléctrica que la abastecía, generando cuantiosos daños materiales.

Posteriormente, en la depuradora de Sahagún (León) se registraron dos intentos de robo, uno por la mañana donde no llegaron a acceder al saltar la alarma, y otro por la noche, donde, tras romper las cámaras, accedieron al interior, sin sustraer ningún material.

Por último, se produjo un robo con fuerza en una empresa de la localidad de Osorno, en la que sustrajeron material eléctrico y herramientas por valor de 9.000 euros, además de una furgoneta, la cual fue recuperada horas después en la provincia de Burgos.

Los guardias civiles encargados de la investigación pudieron determinar la identidad de las dos personas que se encontraban detrás de esta serie de delitos, procediendo a su imputación y quedando a disposición de los diferentes juzgados competentes.