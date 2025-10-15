El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Dos investigados por cometer cuatro delitos en menos de 72 horas

Los jóvenes rumanos sustrajeron material eléctrico, herramientas y una furgoneta de una empresa de Osorno e intentaron robar cableado de dos depuradoras en Paredes y Sahagún

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:23

Comenta

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la 'Operación Burghiu', ha investigado a dos hombres de 22 y 29 años, ambos de nacionalidad rumana, como supuestos autores de dos delitos de robo con fuerza (uno de ellos en grado de tentativa), uno de hurto de vehículo y otro de daños.

La operación del instituto armado de Palencia se inició a mediados de diciembre de 2024, cuando en apenas tres días se registraron varios hechos delictivos de similares características.

En primer lugar, se registró un delito de daños en la depuradora de Paredes de Nava, donde los investigados cortaron la manguera eléctrica que la abastecía, generando cuantiosos daños materiales.

Posteriormente, en la depuradora de Sahagún (León) se registraron dos intentos de robo, uno por la mañana donde no llegaron a acceder al saltar la alarma, y otro por la noche, donde, tras romper las cámaras, accedieron al interior, sin sustraer ningún material.

Por último, se produjo un robo con fuerza en una empresa de la localidad de Osorno, en la que sustrajeron material eléctrico y herramientas por valor de 9.000 euros, además de una furgoneta, la cual fue recuperada horas después en la provincia de Burgos.

Los guardias civiles encargados de la investigación pudieron determinar la identidad de las dos personas que se encontraban detrás de esta serie de delitos, procediendo a su imputación y quedando a disposición de los diferentes juzgados competentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  5. 5 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  6. 6

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  8. 8

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  9. 9

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol
  10. 10

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos investigados por cometer cuatro delitos en menos de 72 horas

Dos investigados por cometer cuatro delitos en menos de 72 horas