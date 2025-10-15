Asume un delito de imprudencia por la caída de un albañil desde siete metros

Un hombre, administrador de la empresa que estaba construyendo una vivienda unifamiliar en la capital palentina, ha asumido este martes en el Juzgado de lo ... Penal de Palencia una multa de 810 euros por un delito de imprudencia del artículo 317 del Código Penal después del acuerdo al que ha llegado con el Ministerio Público, que solicitaba inicialmente para el acusado una pena de dos años de cárcel y 1.620 euros de multa por un delito contra la vida y salud de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave, después del accidente laboral sufrido el 9 de marzo de 2022 por un albañil que trabajaba en dicha obra. Asimismo, la Fiscalía solicitaba inicialmente para el acusado una responsabilidad civil de 53.071 euros, si bien el trabajador perjudicado ya fue indemnizado en su día y desistió como acusación particular.

El accidente tuvo lugar sobre las 11:00 horas, cuando un albañil que trabajaba en el segundo piso de una vivienda unifamiliar en la avenida de Simón Nieto, próxima a la rotonda del Monumento al Campesino Ibérico, haciendo labores de encofrado, intentó aflojar un tablón y perdió el equilibrio, cayendo desde el segundo piso, a una altura de siete metros, golpeándose primero contra el saliente del primer piso y después contra el suelo.

Hasta el lugar acudió la Policía Nacional, personal del contiguo Hospital Recoletas y los servicios sanitarios, que trasladaron en UVI móvil al operario herido hasta el Hospital Río Carrión de Palencia.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la barandilla de protección no fue suficiente para frenar dicha caída porque no reunía las condiciones adecuadas. La víctima, que carecía de medidas de protección individuales y colectivas, sufrió politraumatismo por caída en altura con fractura de la escápula izquierda, escafoides derecho y cuarto, quinto, sexto y séptimo arcos costales izquierdos, con neumotórax, alcanzando la sanidad definitiva en 2024, con 42 años. Como secuelas le restan artrosis, pérdida de movilidad en muñeca, y la colocación de material de osteosíntesis.