Edificio en construcción desde el que cayó el operario. Manuel Brágimo

Palencia

Asume un delito de imprudencia por la caída de un albañil desde siete metros

El acusado, administrador de la empresa que construía la vivienda unifamiliar en Simón Nieto, llega a un acuerdo con la Fiscalía

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:33

Comenta

Un hombre, administrador de la empresa que estaba construyendo una vivienda unifamiliar en la capital palentina, ha asumido este martes en el Juzgado de lo ... Penal de Palencia una multa de 810 euros por un delito de imprudencia del artículo 317 del Código Penal después del acuerdo al que ha llegado con el Ministerio Público, que solicitaba inicialmente para el acusado una pena de dos años de cárcel y 1.620 euros de multa por un delito contra la vida y salud de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave, después del accidente laboral sufrido el 9 de marzo de 2022 por un albañil que trabajaba en dicha obra. Asimismo, la Fiscalía solicitaba inicialmente para el acusado una responsabilidad civil de 53.071 euros, si bien el trabajador perjudicado ya fue indemnizado en su día y desistió como acusación particular.

