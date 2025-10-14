La Policía Local sanciona a 85 conductores en una semana por uso del móvil al volante

El Norte Palencia Martes, 14 de octubre 2025, 14:55 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia ha participado en la campaña de vigilancia y control para evitar las distracciones al volante organizada entre los días 6 y 12 de este mes por la Dirección General de Tráfico. En solo una semana, se han controlado 1.670 vehículos que circulaban por el término municipal de la capital palentina, resultando en cien de ellos (el 6%) que su conductor estaba cometiendo una infracción clasificada como distracción.

De entre todas infracciones, conducir mientras se utiliza el teléfono móvil ha sido la más repetida. En concreto, 85 de esas cien denuncias hacían referencia a un hecho que, pese a ser castigado con 200 euros y 6 puntos, sigue siendo muy frecuente. Muy por detrás queda utilizar auriculares mientras se conduce cualquier tipo de vehículo, ya sea a motor o bicicletas y patinetes eléctricos, con diez sanciones, o las tres por manipular pantallas instaladas en los vehículos.

El miércoles 8, durante el turno de mañana de la Policía Local de Palencia, fue el día en el que se registraron más infracciones relacionadas con la campaña, alcanzando el 25% de las tramitadas.

La utilización del teléfono móvil al volante sigue creciendo año a año, a pesar de los esfuerzos por concienciar a los conductores. En el caso de la capital palentina, la Policía Local ha centrado los esfuerzos en la distracción que más incidentes de tráfico general causa, detectando un mayor incumplimiento que la media nacional, situada en un 48%.