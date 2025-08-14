Desmantelado un punto de venta de drogas que repartían con patinetes eléctricos

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, dos de ellos marroquíes y otro libio, con edades entre los 26 y 32 años

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:54

La Guardia Civil de Palencia ha procedido a la detención de tres hombres, dos de ellos de nacionalidad marroquí y otro de nacionalidad libia, con edades comprendidas entre los 26 y 32 años, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

En el marco de la Operación Olivastro, iniciada por la Guardia Civil con el fin de investigar varios puntos dedicados al tráfico de drogas en localidades del sur de la provincia, se pudo establecer que existía una vinculación con un domicilio situado en Palencia capital donde varios de los investigados acudían a abastecerse de sustancias estupefacientes. Tras diferentes pesquisas, se percataron de que había una gran afluencia de personas y que se había creado gran alarma social entre el vecindario, ya que el piso se encontraba junto a un colegio y un centro de alto rendimiento deportivo.

También se pudo comprobar que los residentes del domicilio utilizaban vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos, para el reparto de la mercancía dentro de la capital.

Durante los registros realizados en el inmueble se ha encontrado dinero fraccionado en billetes, droga preparada para su distribución en monodosis, principalmente cocaína y hachís, así como básculas de precisión, troqueles y diferentes útiles para la confección de las dosis. Igualmente se ha encontrado documentación en la que se reflejan 3.600 euros en diferentes envíos de dinero.

Con esta detención, la Guardia Civil ha conseguido desactivar un punto de venta, distribución y fabricación de sustancias estupefacientes en la capital palentina, no descartándose posteriores actuaciones en otras localidades de la provincia dentro de la operación, que continua activa.

Las diligencias instruidas, junto a los detenidos y el material incautado, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Palencia.

