Romano de nacimiento y afincado en San Juan de Alicante desde 2017, Pierpaolo Laconi (1986), casado con la también italiana Gessica Alfieri y que adquiere como nombre profesional Whitedream, es el mago de las pompas de jabón que recalará, junto a su mujer, hoy domingo (12:30 horas) en el teatro Ortega de Palencia con el espectáculo 'Dreaming Bubbles', un divertido y mágico viaje por el encantador mundo de las burbujas que deslumbrará tanto a niños como a adultos. Este artista posee el récord Guinness a la pompa de jabón más grande del mundo y, a finales de año, emprenderá una gira por Sudamérica e Italia.

–Quién hubiera imaginado que las pompas de jabón iban a determinar el futuro profesional de una persona y obtener con su trabajo un reconocimiento internacional. ¿Cómo se embarcó en esta aventura?

–Yo me gradué como actor profesional en una academia de Roma y estuve trabajando cuatro años como jefe de animación en un resort de Italia, era el encargado de contratar y montar los espectáculos para el entretenimiento de los huéspedes. Y, al final de la temporada de 2015, el director del complejo me preguntó qué iba a inventarme para la próxima temporada y yo ya había visto por las redes sociales varios vídeos de personas haciendo enormes pompas de jabón y me salió decirle que iba a preparar un show de burbujas. El problema era que yo no sabía prácticamente nada de esa técnica y me pasé un año investigando sobre fórmulas para hacer el jabón idóneo y diseñando trucos. Cuando presenté el show, sorprendí tanto a niños como a adultos y fue un éxito. Entonces, me planteé convertirlo en un trabajo, di al espectáculo un toque teatral, cuidé mucho la escenografía y el vestuario y, a día de hoy, he incorporado coreografías, que realiza mi mujer.

–¿Le costó convertirlo en su medio de sustento?

–Mucho. Convertirte en artista es difícil en todo el mundo, pero en Italia es particularmente complicado y no me salían muchas oportunidades de trabajar, aunque sobrevivía. Un amigo mío llevaba viviendo varios años en Alicante y mi mujer y yo fuimos de vacaciones a verle y nos enamoramos de la ciudad y de la gente, volvimos a Italia, pero nos gustó tanto esa zona de España, que decidimos hacer de nuevo la maleta y probar suerte. Empecé a trabajar en cadenas hoteleras de la Costa Blanca, donde hay muchísimo trabajo en verano para los artistas. Y diseñé un proyecto para llevar el espectáculo a los teatros, pero llegó la covid y todo se paralizó. En ese período conocí a mi actual mánager, a quien envié material de mi propuesta y decidió apostar por mi producto. Una vez que la vida volvió a la normalidad tras el confinamiento, comenzamos la gira nacional por teatros y así llevamos tres años y medio. Incluso, fui invitado a participar en un festival en La India y, a finales de este año, presentaremos nuestro espectáculo en Perú, Ecuador y Colombia y, también, en Italia.

­–En sólo tres años su proyección artística ha sido brutal...

–Sí, pero a costa de mucho trabajo y esfuerzo; la suerte no ha intercedido.

–Y, encima, posee el récord Guinness a la pompa más grande del mundo soplada utilizando sólo las manos, un logro que consiguió en 2022...

–Me presenté al Guinness después de la covid. porque tenía que hacer algo extraordinario que diera un empujón a mi carrera y lo logré. Fue una buena publicidad porque es algo que no todo el mundo puede decir que posee. Yo mido 1,90 y la altura de la burbuja que conseguí crear se acercó al metro.

–Además, firma el libro 'Bubbles Art'.

–Fue un libro que se editó primero en italiano y que se tradujo al español y al inglés; se ha vendido en todo el mundo y muchos artistas de burbujas lo tienen como un referente, según me han comentado ellos mismos. El libro tiene una parte científica; otra histórica, dedicada a los grandes artistas de pompas de jabón del pasado, una técnica que empezó a utilizarse a principios del siglo XX; y el tercer capítulo habla de las performances con burbujas.

–¿Ha desarrollado una fórmula secreta para crear sus esculturas vaporosas?

–La fórmula es totalmente secreta, como la del archiconocido refresco de cola (risas), y me ha llevado años de investigación, ya que hay que tener en cuenta la temperatura ambiente y la humedad a la hora de manipular las burbujas. Hago preparaciones distintas en función de si el clima del lugar donde actúo es seco o húmedo. Es una formulación química con ingredientes naturales y las medidas exactas son fundamentales para obtener una burbuja manipulable. Esa solución contiene, como ingredientes básicos, agua, detergente y glicerina, este último ingrediente retarda la evaporación del agua y hace que la burbuja aguante más.

–Deja boquiabierto al público de los programas de televisión donde ha intervenido y a los televidentes.

–En España he participado en 'Got Talent' y he actuado en 'El Hormiguero', el programa más guay donde he estado y el equipo es maravilloso, me lo pasé muy bien, aunque estaba nervioso por temor a fallar al emitirse en directo y por ser el de mayor audiencia de la televisión española. También fui a un programa de cocina de una televisión de Rumanía, donde elaboré un plato, como buen italiano, y donde hice una pequeña actuación.

–¿Cuál es su ilusión más compleja y espectacular?

–La pompa de fuego es la más impactante, pero no es la más difícil. Las más complicadas son las esculturas y las formas que doy a las burbujas. Cada actuación es un reto porque no estoy libre de cometer fallos porque una burbuja es muy endeble, sobre todo, si se manipula mucho, pero he logrado desarrollar una fórmula con un 95% de resistencia, con lo cual el margen de fallar es tan sólo del 5%.

–El teatro Ortega de Palencia acogerá este domingo el espectáculo 'Dreaming Bubbles'.

–El espectáculo dura setenta minutos y si me lo paso bien, prolongo un poco más el tiempo. Es un show entretenido porque se incluyen coreografías y cuidamos de forma exquisita la música y la iluminación y en el que involucro a los espectadores. Espero sorprender al público de Palencia, ciudad que visitaré por primera vez este domingo.

