Actuación de la Coral de Dueñas. El Norte

La coral Castilla Vieja de Dueñas celebra las 'bodas de perla'

La agrupación, con treinta años de historia, mantiene viva la tradición y apuesta por seguir llevando su repertorio a nuevos escenarios

Adrián García González

Palencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:18

El 22 de julio de 1995 nacía en Dueñas la Coral Castilla Vieja. Apenas unas semanas después, el 15 de agosto de ese mismo año, ... ofrecía su primer concierto en la iglesia de San Agustín coincidiendo con las Justas Poéticas, una cita cultural que se mantiene en su calendario tres décadas después. «Ese fue nuestro punto de partida y seguimos aquí, treinta años después», recuerda Ángel Carlos Díez Díez, presidente de la Asociación Cultural.

