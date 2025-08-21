La coral Castilla Vieja de Dueñas celebra las 'bodas de perla'

El 22 de julio de 1995 nacía en Dueñas la Coral Castilla Vieja. Apenas unas semanas después, el 15 de agosto de ese mismo año, ... ofrecía su primer concierto en la iglesia de San Agustín coincidiendo con las Justas Poéticas, una cita cultural que se mantiene en su calendario tres décadas después. «Ese fue nuestro punto de partida y seguimos aquí, treinta años después», recuerda Ángel Carlos Díez Díez, presidente de la Asociación Cultural.

Desde entonces, la Coral ha recorrido un largo camino, llevando su música no solo a rincones de la provincia palentina, sino también a múltiples puntos de la geografía española y portuguesa. A lo largo de su historia han pasado más de 80 personas por la agrupación, y en sus mejores momentos llegaron a rondar las 40 voces. Sin embargo, el presente plantea nuevos retos. «Nos está costando mucho encontrar ese relevo generacional. Ahora mismo no llegamos a treinta miembros. La gente joven tiene otras inquietudes y es muy complicado engancharlos a la coral», admite el presidente.

A pesar de estas dificultades, la Coral Castilla Vieja mantiene su actividad con la misma pasión que en sus inicios. «La vida de la coral ahora mismo es realizar cuatro conciertos al año en convenio con el Ayuntamiento. Seguimos yendo fuera, de hecho, hemos estado este mismo año en Ponferrada y en octubre actuaremos en Logroño», explica Ángel Carlos Diez.

El trigésimo aniversario ha sido una ocasión para celebrar por todo lo alto, con actos destacados como el concierto ofrecido el pasado mes de mayo por la Escolanía del Escorial en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. «Fue un exitazo y muy bonito de presenciar», destaca el presidente.

Desde sus orígenes, la coral ha participado en los principales eventos culturales de Dueñas. El Encuentro de Corales en julio, el Concierto de Navidad, el Pregón Cantado de Semana Santa –cada dos años– y, cómo no, su presencia fija en las Justas Poéticas del 15 de agosto. Pero su labor va mucho más allá. Han colaborado con organizaciones solidarias como Manos Unidas, Cáritas, Donantes de Sangre y residencias de mayores, y han llevado el nombre de Dueñas a múltiples certámenes y encuentros corales por toda España. Desde Asturias, Galicia y Andalucía hasta Mallorca, León o el País Vasco, además de varios intercambios con corales portuguesas.

Su historia también incluye importantes logros, como el primer premio en el Concurso de Villancicos Mercedes Junco (2012 y 2013), el tercer premio en el Certamen Maestro Barrasa de Valladolid, y la grabación de su CD Perfil Castellano en 2006, que recoge una muestra de su variado repertorio.

La Coral Castilla Vieja nació del entusiasmo de un grupo de vecinos con ganas de cantar. Fue Julio Caballero Calvo quien reunió las primeras voces y presentó la idea a Artemio Salvador Barriuso, primer director de la agrupación. Tras él, tomó el relevo durante más de veinte años José María Gómez Laso, cuya figura marcó una época. Tras su fallecimiento en 2019, la dirección recayó en Jesús Pérez Martín, con quien atravesaron el difícil periodo de la pandemia. Desde 2022, la batuta la sostiene Dña. Natalia Mota Ibáñez, cantante lírica y profesora de música.

Treinta años después, la Coral Castilla Vieja continúa siendo un faro de la vida cultural de Dueñas. Sus voces no solo llenan iglesias y plazas, sino que también mantienen viva una tradición que une generaciones, dejando claro que la música puede ser patrimonio de todos y legado para el futuro.