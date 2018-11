«Hay que convertir Palencia en un lugar atractivo para vivir» José Ignacio Carrasco. / A. Quintero La patronal incide en que el elevado número de trabajadores de fuera aumenta los accidentes 'in itinere', «que hay que quitar de una vez» M. A. Palencia Lunes, 26 noviembre 2018, 07:58

El hecho de que el 17% de los contratos realizados en la provincia fuesen firmados por trabajadores que residen fuera de Palencia es un problema para los empresarios, según el presidente de la Confederación de Empresarios CPOE, que considera que esta circunstancia aumenta los riesgos para empleador y empleado.

–¿Por qué cree que Palencia tiene un porcentaje tan elevado de trabajadores de fuera de la provincia?

–Lo primero que tenemos que hacer es conseguir que la gente quiera vivir en Palencia y sus pueblos para evitar que los trabajadores que tenemos aquí no decidan vivir fuera. Lo principal que tenemos que conseguir para revertir la situación, es que los trabajadores vean Palencia como una ciudad segura, cómoda y con atractivos lúdicos para vivir en ella.

–¿Y cómo se consigue eso?

–Yo he defendido en bastantes foros que habría que quitar los accidentes 'in itinere'. Los empresarios no tenemos la culpa de que un trabajador decida vivir en Valladolid y no tendríamos que tener la obligación de cubrir con los riesgos de esos trayectos. Quitar de una vez los accidentes 'in itinere' es primordial.

–¿Y qué daría el empresario al trabajador como compensación por la pérdida de ese derecho?

–Sería cuestión de estudiar de qué forma está en nuestra mano eso. De hecho, ahora mismo se están haciendo acciones sociales. Pero creo que un empresario que tenga a su trabajador cerca y evite accidentes en los transcursos del viaje, lo que hace es quitar un riesgo laboral más. Nosotros estamos por eliminar esos riesgos.

–¿Qué problemas ve la patronal en esta tendencia, aparte del aumento de los riesgos de accidentes?

–Por ejemplo, el 50% de la plantilla del Hospital Río Carrión viene de Valladolid todos los días. ¿Pero qué necesidad hay? Si tienes tu puesto fijo en Palencia, para qué te vas a meter esos viajes todos los días. El problema es que mucha de esa gente acaba viviendo en Arroyo de la Encomienda, que allí tienen muchos menos servicios de los que podrían tener aquí.

–Y gasta en Arroyo en lugar de en Palencia...

–Claro. Ni tributan, ni compran viviendas y eso es dinero que se va fuera. Iría más allá y diría que el dinero de los palentinos beneficia a los que trabajan aquí, pero viven fuera. Por ejemplo, los trabajadores del Hospital van a tener un número de plazas de aparcamiento gratuito. Los ciudadanos no entendemos la razón por la que tienen ese derecho, que otros no tenemos. Que vengan y aparquen donde puedan o que vivan en Palencia y utilicen el transporte público.