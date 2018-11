El 17,5% de los contratos los firman trabajadores que no viven en la provincia de Palencia Un operario, en la cadena de montaje del Mégane, en la factoría de Renault de Villamuriel de Cerrato. / Antonio Quintero La provincia registra la mayor diferencia de la región entre los empleados que salen (11.258) y los que llegan (14.855) MARCO ALONSO Lunes, 26 noviembre 2018, 07:58

Palencia es la provincia de Castilla y León que registra una mayor diferencia entre sus empleados que residen fuera de sus límites provinciales y los residentes que trabajan fuera de la provincia. Eso es lo que se puede extraer de los datos básicos de movilidad publicados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), que ahora se recoge en un estudio la empresa de recursos humanos Randstad.

El estudio –para el que se han utilizado los últimos datos disponibles, los del ejercicio 2017­– señala que 14.855 de los 85.246 contratos realizados en la provincia el pasado año se realizaron a trabajadores que residen fuera de Palencia. Como contrapartida, 11.258 contratos exigieron a los palentinos moverse fuera de Palencia para trabajar. El saldo entre unos y otros arroja un resultado positivo de 3.597 personas, el mayor de una comunidad autónoma en la que solo son receptoras de trabajadores las provincias de Soria, Segovia y la de Palencia.

De esos 14.855 empleados contratados en Palencia y residentes fuera de la provincia, 4.351 viven en Cantabria; 4.241, en Valladolid; 1.170, en León; 1.053, en Burgos y 502, en Madrid. Mientras, de las 11.280 personas que se desplazan desde Palencia a otras provincias para trabajar, 3.427 tienen sus empleos en Valladolid; 1.474, en Madrid y 1.263, en Burgos.

Los datos que refleja este estudio se ven influenciados notablemente por dos factores. Por un lado, el aumento de la plantilla de Renault en un millar de personas en septiembre de 2016 por la gran aceptación y éxito del Mégane IV y, por otro la ampliación de las galleteras del norte, como Gullón, que han acogido a un gran número de trabajadores de Cantabria.

El hecho de que Palencia y Valladolid sean las dos capitales de provincia de España con una menor distancia entre ellas influye notablemente en esta circunstancia y desde los sindicatos aseguran que estos datos son un grave problema para la provincia, de la que sale una riqueza que luego no repercute en la economía palentina. «Esto genera una estadística a nivel laboral, pero no origina economía porque realmente esos trabajadores, que suelen tener salarios que no se pueden permitir un consumo muy avanzado, no compran en el territorio en el que trabajan», explicó Julián Martínez desde UGT.

El 32% de los empleados de Renault vive en Va lladolid 2.400 son las personas que componen la plantilla de Renault en en Villamuriel de Cerrato. De ellas, el 63% vive en Palencia, mientras que 32% lo hace en Valladolid, según datos facilitados por la empresa del Rombo, una de las grandes empleadoras de la provincia, que sigue creciendo y que recientemente ha anunciado que construirá una nueva planta en Valladolid que generará 200 empleos.

La opinión de CC OO con respecto a estos datos es similar a la de UGT, aunque su secretario general en la provincia, Luis González, quiso ahondar en que sería conveniente atraer a estos trabajadores para frenar la despoblación que asola la provincia.

«Acogemos a esta gente laboralmente, pero no residencialmente y esto es un problema en una lugar como este, en el que la despoblación es un problema gravísimo», sentenció González, que cree que estos datos distan mucho de ser positivos para un provincia que se desangra por la pérdida de población. «La riqueza se distribuye en el sitio en el que vives, no en el que trabajas», sentencia.

Otro de los datos que se pueden extraer del estudio es que la tasa de movilidad en Palencia es mucho mayor entre los hombres (19,46%) que entre las mujeres (11,69%). Además, es destacable que son los perfiles con estudios superiores los que cuentan con una tasa de movilidad más alta, con un 25,19%. Mientras, los trabajadores que tienen estudios de formación profesional o simplemente acabaron la Educación Secundaria Obligatoria son los que firman un mayor número de contratos dentro de la provincia y solo un 14% de ellos se ven obligados a salir fuera para desempeñar su labor profesional.

Por sectores, la tasa de movilidad de la provincia se dispara hasta un 42,92% en los trabajadores que se dedican al sector agrícola y en un 26,99%, en los de la construcción. Mientras, los contratos firmados para desempeñar trabajos en empresas industriales son los que cuentan con una tasa de movilidad más baja en Palencia, con un 12,63%.