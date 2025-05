Un conductor rechaza las pruebas de alcoholemia y drogas y falta al respeto a la Policía

El Norte Palencia Viernes, 2 de mayo 2025, 11:52 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia ha instruido diligencias judiciales contra un conductor de 35 años que, tras ser interceptado por circular de forma anómala en la calle Pedro Berruguete, se negó repetidamente a someterse a las pruebas de alcohol y drogas.

Ocurrió sobre las 17 horas de este jueves, 1 de mayo, cuando una patrulla requirió la intervención de la unidad de atestados. Ante la negativa del hombre, este fue denunciado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial, según los artículos 379.2 y 383 del Código Penal. Además, fue propuesto para sanción por tenencia de estupefacientes y por falta de respeto y consideración a los agentes.

Asimismo, en la madrugada del jueves, a las 5:46 horas, un conductor de 64 años fue interceptado en la calle La Puebla con claros síntomas de embriaguez. Tras realizarle la prueba de alcoholemia, arrojó una tasa de 0,78 mg/l, por lo que se le citó para juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial.

Por otro lado, la Policía Local de Palencia intervino el miércoles en un incidente de tráfico ocasionado por la salida de vía de un turismo en la calle Osmundo Margareto. La conductora, una mujer de 79 años, no sufrió daños, pero los agentes trasladaron informe a la Jefatura Provincial de Tráfico solicitando una posible revisión por pérdida de facultades. Además, se produjeron otras colisiones con daños materiales en la avenida Modesto Lafuente, la calle Inés Moro y en el Puente Mayor, donde un conductor de patinete resultó lesionado.

En los controles de velocidad establecidos en distintos horarios y vías, fueron controlados 175 vehículos, de los que siete fueron denunciados por sobrepasar la velocidad máxima permitida (el 0,25% del total). En los controles aleatorios de alcohol y drogas en distintos puntos y horarios, se realizaron un total de 17 pruebas, con resultado negativo en todas ellas.

En materia de auxilio ciudadano, la Policía tuvo que intervenir en una vivienda la avenida Cardenal Cisneros, donde una mujer de 95 años sufrió una caída en su domicilio y no podía levantarse. Fue necesaria la intervención de bomberos para acceder a la vivienda. Tras ser levantada, no fue necesario su traslado a un centro sanitario, ya que se encontraba bien. No obstante, dado que los hechos se habían repetido varias veces en los últimos dos días, se puso pone en conocimiento de los familiares, que se hicieron cargo de la mujer.

También se atendió un día después a un menor que podría haberse fracturado un brazo en un parque infantil de la avenida Valladolid, por lo que fue trasladado en una ambulancia junto a su madre al hospital Río Carrión.

Por otro lado, durante la madrugada del viernes 2, se registraron dos incendios en contenedores, uno en la calle San Felipe Neri y otro en María de Padilla. En ambos casos intervinieron los bomberos, aunque en el primero fue una patrulla de la Policía local la que inició la extinción con un extintor.

Otra intervención de la Policía Local corresponde a la unidad de Medio Ambiente, que a las 20:50 horas del jueves en la calle Los Pastores propuso para sanción al propietario de un perro que ocasionaba molestias a los vecinos por los ladridos.