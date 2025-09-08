El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Un conductor de un patinete eléctrico quintuplica la tasa de alcohol permitida

El hombre de 30 años arrojó un resultado positivo de 1,18 mg/l. y otros dos conductores de 55 y 21 años dieron 0,75 y 0,81 mg/l.

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:50

La Policía Local de Palencia realizó el fin de semana controles aleatorios de alcohol y drogas en diferentes vías y horarios de la capital palentina. Se llevaron a cabo 63 pruebas de alcohol, con siete resultado positivos.

Dos de esos positivos correspondieron a dos hombres de 21 y 55 años que fueron investigados como autores de presuntos delitos contra la seguridad vial y citados para juicio rápido al arrojar, respectivamente, resultados de 0,81 y 0,75 mg/l.

Otros cuatro positivos fueron de hombres de 20, 27, 52 y 39 años, que fueron denunciados administrativamente al arrojar resultados de 0,46, 0,39, 0,36 y 0,33, respectivamente. El séptimo resultado positivo fue el de un hombre de 30 años, conductor de un patinete eléctrico, que arrojó un resultado de 1,18 mg/l.

La Policía Local de Palencia realizó también dos pruebas de drogas a dos hombres de 52 y 38 años que arrojaron resultados positivos en cocaína y anfetamina y en cannabis y anfetamina, respectivamente, en la prueba indiciaria, a falta del resultado final del laboratorio.

Asimismo, se establecieron controles de velocidad en distintos horarios y vías de la capital. Fueron controlados 485 vehículos y denunciados 15 por sobrepasar la velocidad máxima permitida (3,09%).

