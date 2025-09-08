Un conductor de un patinete eléctrico quintuplica la tasa de alcohol permitida

PalenciaUn conductor de un patinete eléctrico quintuplica la tasa de alcohol permitida
El hombre de 30 años arrojó un resultado positivo de 1,18 mg/l. y otros dos conductores de 55 y 21 años dieron 0,75 y 0,81 mg/l.
Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:50
La Policía Local de Palencia realizó el fin de semana controles aleatorios de alcohol y drogas en diferentes vías y horarios de la capital palentina. Se llevaron a cabo 63 pruebas de alcohol, con siete resultado positivos.
Dos de esos positivos correspondieron a dos hombres de 21 y 55 años que fueron investigados como autores de presuntos delitos contra la seguridad vial y citados para juicio rápido al arrojar, respectivamente, resultados de 0,81 y 0,75 mg/l.
Otros cuatro positivos fueron de hombres de 20, 27, 52 y 39 años, que fueron denunciados administrativamente al arrojar resultados de 0,46, 0,39, 0,36 y 0,33, respectivamente. El séptimo resultado positivo fue el de un hombre de 30 años, conductor de un patinete eléctrico, que arrojó un resultado de 1,18 mg/l.
La Policía Local de Palencia realizó también dos pruebas de drogas a dos hombres de 52 y 38 años que arrojaron resultados positivos en cocaína y anfetamina y en cannabis y anfetamina, respectivamente, en la prueba indiciaria, a falta del resultado final del laboratorio.
Asimismo, se establecieron controles de velocidad en distintos horarios y vías de la capital. Fueron controlados 485 vehículos y denunciados 15 por sobrepasar la velocidad máxima permitida (3,09%).
