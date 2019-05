Condenado a tres años de cárcel un hombre que cortó con un cuchillo a un matrimonio en Guardo Audiencia de Palencia. / Antonio Quintero La Audiencia absuelve de un delito de lesiones al otro acusado, uno de los cónyuges, implicado en una discusión por la conducta de sus hijastros RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Lunes, 27 mayo 2019, 15:52

La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a tres años de cárcel como autor de un delito de lesiones a Raúl S. M., de 45 años, y a que indemnice a un matrimonio vecino a los que hirió con un cuchillo durante una discusión en Guardo ocurrida en junio de 2016. La indemnización fijada por la Audiencia es de 2.951 euros para C. A. P. P. y de 32.940 euros para su mujer, además de a Sacyl con otros 1.347 euros. También el tribunal le impone una multa de 180 euros.

El otro acusado, C. A. P. P., ha sido absuelto del delito de lesiones. El Ministerio Público solicitaba para R. S. M., y C. A. P. P., respectivamente, una pena global de ocho años y seis meses de prisión por dos presuntos delitos de lesiones, y una pena de un año de cárcel también por un presunto delito de lesiones, después de que ambos se agredieran tras una discusión por la conducta de los hijastros de R. S. M. y de que la mujer de C. A. P. P., al intentar defender a su marido, sufriera heridas provocadas por un cuchillo que R. S. M. portaba en su mano.

En la vista oral, celebrada el pasado 6 de mayo, el fiscal modificó su escrito de conclusiones provisionales y rebajó la petición de pena para R. S. M. a seis años de cárcel, al considerar uno de los dos delitos de lesiones como tentativa, mientras que la defensa de R. S. M. solicitó que se tuviesen en cuenta para su patrocinado las atenuantes de arrebato y legítima defensa, y la de C. A. P. P. elevó a definitivas las suyas, pidiendo la absolución de su patrocinado por legítima defensa.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide para R. S. M. una indemnización de 31.040 euros para C. A. P. P. por las lesiones y secuelas, y de 8.000 euros para M. M. R. L. por los mismos conceptos. Para C. A. P. P., el Ministerio Público solicitaba que indemnice a R. S. M. con 3.600 euros por lesiones.

Los hechos se remontan al 9 de junio de 2016, cuando, según el fiscal, en la calle Acebo de la localidad de Guardo se produjo una discusión entre R. S. M. y C. A. P. P. a propósito de los hijastros del primero, que estaban jugando al fútbol en las zonas comunes del edificio. «En un momento dado, y como consecuencia de la discusión, R. S. M. entró en su vivienda y cogió un cuchillo de cocina de 33 centímetros de largo y unos 20 de hoja, para luego dirigirse a la vivienda de C. A. P. P., que se encontraba en el piso de arriba», señalaba el fiscal en su escrito.

«En una zona del rellano de la escalera, C. A. P. P. y R. S. M. comenzaron un fuerte forcejeo en el cual ambos acusados, con el ánimo de menoscabar su integridad física, se agredieron mutuamente. En concreto, C. A. P. P. dio una patada en el pecho a R. S. M. que le tiró contra la pared, mientras que, por su parte, R. S. M., portando en todo momento el cuchillo en la mano, se abalanzó contra C. A. P. P., provocándole un corte en la mano izquierda. En ese momento, salió de la vivienda M. M. R. L., esposa de C. A. P. P., quien, al tratar de quitar el cuchillo a R. S. M., fue cortada en la mano derecha por este último», agregaba en su escrito el fiscal.