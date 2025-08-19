El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cientos de contadores sustituidos en unas cajas para su desecho.

Las comunidades de vecinos deben sustituir los contadores de agua de más de doce años

Alrededor del 40% de las instalaciones están afectadas por la nueva normativa, que acarreará multas de hasta 5.000 euros

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 19 de agosto 2025, 07:30

Las comunidades de vecinos palentinas afrontan este verano un reto inesperado que puede tener un impacto económico notable. La sustitución obligatoria de miles de contadores ... obsoletos antes de que termine agosto para evitar sanciones que, en los casos más graves, pueden alcanzar los 5.000 euros. Así lo advierte Antonio Landa, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Palencia, que no oculta su preocupación por el escaso tiempo que queda para cumplir con la normativa.

