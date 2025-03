«No comparto las formas, pero sí el fondo de lo que reivindicábamos»

Designado de manera oficial el pasado 21 de noviembre como jefe de la Policía Local de Palencia, el inspector David Carretero, de 45 años, ... tiene como prioridad que los palentinos sientan la cercanía, la proximidad del Cuerpo a la hora de resolver sus incidencias diarias y que este sea más moderno cada día y más capaz de ir a la par de las grandes policías de Castilla y León.

–Ha cumplido ya más de cien días como jefe de la Policía Local. Será un honor, pero también un reto y una responsabilidad su cargo...

–Sí, desde que llegué al puesto tengo multitud de tareas sobre la mesa, desde los calendarios de campañas, que eso ha sido una iniciativa mía, personal, hasta proyectos europeos que tenemos en mente y que vamos a intentar que se inicien a lo largo del año que viene.

–¿Qué proyectos europeos?

–Hay uno especialmente relevante destinado a las pequeñas ciudades europeas y que vamos a intentar liderar. Antes del día 27 debemos presentar nuestra propuesta. Hemos involucrado ya a policías locales y a determinadas asociaciones civiles en el ámbito europeo y queremos exportar la idea de la Unidad Agente Tutor. Nuestra unidad funciona muy bien, es una unidad que está destinada para realizar esas tareas con carácter exclusivo. Tenemos un montón de protocolos, un montón de información, de experiencia en ese sentido y vamos a intentar exportarlo a las policías europeas que no tienen el concepto de Agente Tutor. Este agente dedicado a la mediación social, a la resolución de conflictos, a la atención de los menores, escolares y todas esas tareas que realiza, vamos a intentar llevarlo a Europa. Hemos invitado a la policía de Milán, seguramente nos dé el visto bueno la policía de Oulu, un pueblo de Finlandia, y con Rumanía y Austria también estamos en contacto...

–¿Lo liderará Palencia?

–Sí, Palencia va a dirigir el proyecto. Nos vamos a presentar y, como los encargados de llevar esta idea a estos países, vamos a organizar una serie de eventos. Organizaremos una serie de viajes a estos lugares, ellos vendrán aquí a conocernos y, a partir de ahí, veremos qué sale. Porque yo tenía también una idea inicial que no tenía nada que ver con este proyecto europeo, que era crear aquí en Palencia lo que se pueden llamar comités ciudadanos.

–¿Comités ciudadanos?

–Son unos comités en los que estaríamos representados nosotros como ayuntamiento, nuestro departamento de Policía Local y distintos actores sociales de la ciudad para poder resolver conflictos, incidentes que puedan ocasionarse, para que nos trasladen cualquier cosa que nosotros, desde nuestra competencia, podamos llegar a resolver. Incluso crear una unidad de mediación para la resolución de conflictos. Lo vamos a intentar trabajar a través de este proyecto europeo y vamos a intentar exportarlo.

–Desde que es jefe de la Policía Local, ¿con qué sorpresas o dificultades se está encontrando?

–Tengo la suerte de que llevo muchos años aquí, desde 2009, y soy conocedor de una gran parte de las unidades y del funcionamiento de este Cuerpo. Me he encontrado con un montón de proyectos y de adquisiciones y de la redacción de pliegos, que es un trabajo que no me dan las horas del día para poder gestionar.

–Su designación coincidió casi con las protestas organizadas por los sindicatos de la Policía Local y la expulsión del Pleno del Ayuntamiento de agentes que reivindicaban una mejora de las condiciones laborales...

–Sí, me ha tocado justo incorporarme en plenas negociaciones para poder equilibrar un poco y adaptar la conciliación de los trabajadores policiales con las necesidades que tiene nuestra ciudad y poder desarrollar todos los eventos y todas las circunstancias y todo lo que puede ocurrir en una ciudad como Palencia.

La Unidad Agente Tutor «Funciona muy bien y vamos a exportar la idea liderando un proyecto con policías europeas»

–Esas negociaciones han concluido ya con un acuerdo...

–Sí, ha habido unas negociaciones en las que tanto la corporación municipal, encabezada por nuestro concejal delegado de área, como la representación sindical de la Policía Local, han tendido puentes y han querido llegar a este acuerdo. La predisposición por ambas partes ha sido fundamental y se ha llegado a un preacuerdo que todavía no está plasmado ni tiene ese formato y esa estructura legal que precisa, pero las cosas van bien. Los agentes han ofrecido que esta Jefatura pueda disponer de ellos en cualquier momento del año y en cualquier evento que se pueda programar en el Ayuntamiento, también los inesperados, como por ejemplo el año pasado, cuando hubo las tractoradas. Fue algo tan inesperado que no disponíamos de agentes para poder cubrir en determinados momentos todas las necesidades que había. Eso ahora desaparece y tenemos la opción siempre de poder tener a nuestra disposición algunos efectivos que, al final, ofrecen su tiempo para poder garantizar todos esos servicios en nuestra ciudad, que hasta la fecha estamos teniendo algunos problemas para poder cubrirlos de manera adecuada.

–¿Puede concretar algo más de ese acuerdo?

–Sé que se va a perder un dinero que se pagaba por una prolongación de jornada de los policías locales y eso va a revertir en otro concepto, que creo que está bastante proporcionado y que se llama de disponibilidad, para poder llamarles cuando nosotros queramos. Al final, no se les va a llamar un lunes por la mañana, siempre va a ser en fines de semana, Nochebuena, Nochevieja, festivos…

–Ese acuerdo supondrá un alivio para usted como jefe de la Policía Local...

–Sí, claro. A nivel de gestión, poder disponer del grueso de la plantilla para esos eventos, que al final es lo más complicado, queda solucionado con este preacuerdo.

La plantilla «Actualmente somos 105 efectivos, un número ideal para Palencia estaría entre 120 y 125»

–Ha tenido un inicio de jefatura un poco ajetreado...

–Bueno, al final es la manera de adquirir experiencia rápido. Tengo la suerte de tener un buen talante en este sentido, llevarme bien con mis compañeros, y a partir de ahí iniciamos unas conversaciones en las que ha llamado la atención la predisposición de todo el mundo, las ganas de llegar a un acuerdo. Era una reivindicación que puede hacer cualquier trabajador. Un policía local en este caso, pero otros trabajadores municipales también participaron de estas reivindicaciones. A lo mejor se podía haber hecho de otra manera, no tengo ninguna duda, pero al final todo el mundo entendió el fondo de la cuestión. Las formas fallaron, pero el fondo era lo que todo el mundo fue capaz al final de entender y por lo que al final estamos en el punto en el que estamos ahora. Yo no comparto las formas, pero sí el fondo de lo que se reivindicaba.

–El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha demostrado talante negociador...

–Sí, yo no había vivido una negociación en este sentido nunca y me ha llevado una grata sorpresa, porque a lo mejor te imaginas a un representante sindical levantándose de la mesa o a alguien en el Ayuntamiento que diga que no quiere negociar porque no se puede y no se puede, pero no ha sido así. Quiero puedo felicitar a las dos partes del conflicto por una negociación que va a permitir garantizar una cobertura integral de los eventos extraordinarios y que, por ejemplo cuando lleguen las ferias de San Antolín, pueda haber patrullas constantes en el recinto ferial para poder prevenir episodios como los del año pasado.

–¿Qué otras reivindicaciones tienen en la Policía Local?

–En cuanto a plantilla, estamos por debajo de la ratio establecida a nivel de la comunidad, de nuestra ley de coordinación. Actualmente somos 105, pero se incorporarán diez nuevos agentes en prácticas a partir del 1 de junio y, aproximadamente el 1 de octubre, ya los tendremos aquí como funcionarios de pleno derecho. Con su incorporación y las jubilaciones de este año, vamos a estar en torno a 110-111 agentes en octubre. Un número ideal para Palencia sería entre 120 y 125 agentes. No estamos lejos, pero el año que viene volverá a bajar por jubilaciones. El año que viene convocaremos plazas, pero desde que convocan hasta que se efectúa todo el procedimiento selectivo y van a la academia y se incorporan, pues son dos años.

Percepción del Cuerpo «Entiendo que es buena, de cercanía. Y en ello estoy trabajando, es un poco mi dogma»

–Desde el Ayuntamiento se han comprometido inversiones para medios materiales en el Cuartel de Policía Local...

–Sí, tenemos pendiente la adquisición de cinco vehículos eléctricos y estamos estudiando la implementación de un nuevo sistema de comunicaciones, necesitamos uno que técnicamente nos dé seguridad, que ahora es relativa. También tenemos una partida presupuestaria en el plan de inversiones de este año para renovar algunas armas.

–¿Qué percepción cree que tienen los palentinos de la Policía Local?

–Con carácter general, entiendo que es buena, de cercanía. Y en ello estoy trabajando, es un poco mi dogma. Seguimos con las vigilancias en determinados barrios en los que ha habido algunos conflictos, algunas incidencias de seguridad, y he tenido alguna reunión con asociaciones vecinales y seguiré manteniéndolas.

–¿Es esta una ciudad segura?

–Sí. Mi hija tiene 12 años recién cumplidos y va y viene sola, porque yo tengo esa sensación de seguridad. ¿Que ocurren cosas en un determinado momento? Claro que sí, pero para eso estamos, para intentar prevenirlas y resolverlas. Somos una policía integral, desde que entré en la academia en 2006 se hacía mucho hincapié en eso, en que no nos teníamos que cerrar a tener unos cometidos específicos. Estamos en la calle para proteger al ciudadano, para servirle, para garantizar la seguridad de todo el mundo, impidiendo cualquier actividad ilícita, cualquier infracción administrativa.

–Parece que se ha dejado atrás ya esa opinión de que la Policía Local está solo para multar...

–Bueno, es otro de nuestros cometidos, es una competencia nuestra. Al final, si nos llama un ciudadano porque han estacionado delante de su vado, eso requiere una intervención policial. Si no, ¿quién le daría solución a esa persona? Muchas veces no obramos de propia iniciativa en eso, nos requiere la propia ciudadanía, es una necesidad.