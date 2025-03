La Policía Local de Palencia efectuó el año pasado 4.209 alcoholemias, el 93% negativas

Ricardo Sánchez Rico Palencia Sábado, 1 de marzo 2025, 17:10 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia efectuó el pasado año 4.209 pruebas de alcoholemia, siendo el 93% de ellas, 3.929, negativas, y 280, positivas. En 2023 realizó 4.520 alcoholemias, con 4.325 negativas y 195 positivas. En 2024 realizó también 171 pruebas de drogas, resultando 77 negativas y 94, positivas, mientras que en 2023 efectuó 194, con el resultado de 91 negativas y 103 positivas. Son datos que recoge la memoria anual del Cuerpo, que se ha dado a conocer coincidiendo con la celebración este sábado de la festividad del Santo Ángel, patrón de la Policía Local.

En ese informe estadístico, la Policía Local de Palencia subraya que en 2024 se redujeron los siniestros por atropellos hasta los 25, volviendo a números de ejercicios anteriores exceptuando 2023, cuando se contabilizaron 40. En 2024 hubo 25 heridos, 20 de ellos leves y cinco graves (uno más que los cuatro del año pasado) y, al igual que en 2023 y 2022, no hubo fallecidos (dos en 2021, 2020 y 2019). Por rango de edad, los mayores de 60 años supusieron el porcentaje más elevado de víctimas (diez).

«Es un día para poner en valor a la Policía Local, que a mí me gusta siempre ahondar en el cuerpo de proximidad que supone, porque creo que, después de la alcaldesa o el alcalde respectivo, es la cara del Ayuntamiento en la calle, pues son los funcionarios que están vigilando por la seguridad, la tranquilidad y la convivencia de la ciudad», señaló este sábado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, instantes antes de que comenzasen los actos de celebración de la festividad del Santo Ángel, un homenaje a los caídos y un pase de revista en la Plaza Mayor y un acto institucional en el Teatro Principal de Palencia. La regidora incidió en que el plan de inversiones del Ayuntamiento contempla para la Policía Local nuevos vehículos, así como otros medios o recursos materiales que viene necesitando, antes de felicitar a los 105 efectivos que componen actualmente el Cuerpo (94 hombres y once mujeres), distribuidos en tres inspecciones (Servicios Operativos, Servicios Especiales y Administrativa y Logística). Un número de efectivos que se mantiene igual que 2023, pero por debajo de los 108 en 2022 y 2021, y de los 112 en 2020. A su frente está el inspector David Carretero (no están cubiertas las plazas de mayor e intendente), que fue designado el pasado 7 de noviembre tras la jubilación del anterior jefe, Isidoro Fernández Pita, y el resto del Cuerpo lo componen otros dos inspectores, cinco subinspectores, doce oficiales y 85 agentes.

Según la memoria de la Policía Local correspondiente a 2024, las vacantes en la plantilla suponen un 27,1 % del total. Teniendo en cuenta la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, que recoge que el número mínimo de policías por cada mil habitantes debe de ser de 1,5, se encuentra ligeramente por debajo de lo recomendado con 1,4 policías por cada mil habitantes. Durante los últimos tres años se ha producido un ligero aumento de la media de edad de la plantilla, de 44,7 años en 2024. El presupuesto anual asignado a Policía Local para el año 2024 se vio incrementado en un 6 %, hasta los 7.534.846 euros (6.942.706, para sueldo y seguridad social del personal).

«Me reafirmo en la idea de la alcaldesa de que la Policía Local tiene que ser cercana a los ciudadanos, que atienda todas sus necesidades y que cumpla con los deberes que tiene establecidos. Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad estar al frente del Cuerpo y vamos a dedicarnos plenamente a que todas las personas estén en una ciudad cómoda, segura, tranquila y habitable», subrayó por su parte David Carretero.

Durante 2024, La Policía Local fue requerida por el 112 para actuar en 7.122 servicios (6.855 en 2023). Ello supone el 46% de las intervenciones en las que actuó, porcentaje que se mantiene en los niveles de años anteriores. Los avisos más demandados al 112 por la ciudadanía fueron por incidente sanitario en lugar público (1.673); por ruidos o molestias (526); por solicitud de grúa (354), y por servicios básicos (328).

15.795 requerimientos

En cuanto a labores en materia de seguridad ciudadana, basadas en principio en la presencia en la calle, reforzada con la realización de controles destinados a la vigilancia de los espacios públicos e, indirectamente, a la detección de infracciones, la Policía Local atendió en 2024 a los 15.795 requerimientos de los ciudadanos (14.876 en 2023). De ellos, 1.437 fueron por solicitud de ayuda, auxilio o información; 885, por accidente de tráfico con daños; 414, por accidente en vía publica, heridos o caídas y 389, por actos o personas sospechosas.

En la realización de labores de prevención para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico, la Policía Local interpuso en 2024 un total de 18.779 denuncias, un 15% menos que en el año 2023. Las infracciones más cometidas por los ciudadanos fueron por señal de prohibición (989);estacionar en lugar prohibido (562); estacionar en vado permanente (423); estacionar en zona de carga y descarga (315) y circular con una tasa de alcohol superior a la permitida (153).

En cuanto a denuncias formuladas por hechos cuya competencia sancionadora corresponde a la DGT, en la memoria de la Policía Local se señala un descenso del 12% en relación con 2023 (1.200 denuncias frente a 1.338). «Hay que hacer mención a las bicicletas y patinetes eléctricos, que cada día es mayor el número que circula por nuestras vías. Se observa la tendencia a la baja en las denuncias sobre los patinetes eléctricos, volviendo a números de 2022 y anteriores, y respecto de las bicicletas, sigue reduciéndose el número de denuncias», destaca el informe estadístico de la Policía Local.

En cuanto a los motivos de denuncia, destacan los de circular por acera o zona peatonal, suponiendo un 46% de las denuncias redactadas en bicicletas y patinetes. «Otro dato preocupante son las denuncias por positivo en alcohol o drogas, que suponen otro 20% de las puestas en patinetes», agrega la memoria.

En cuanto al radar móvil, la Policía Local dispone de cuatro cabinas en la ciudad, instaladas en otros tantos puntos, donde se colocan aleatoriamente los dos equipos de radar sin operador. Además, se dispone de un radar móvil con operador que va instalado en el vehículo cedido por la DGT, con el que se realizaron 175 controles de velocidad durante 2024, frente a los 320 de 2023. Igualmente, hay instalados dos sistemas de foto-rojo, ubicados en zonas de mucha afluencia de tráfico rodado y peatonal.

Por vías, la avenida de Andalucía fue en la que más vehículos se controlaron, 10.159, siendo denunciados 332 (coeficiente de 3,27). La calle Prado de la Lana fue la de mayor coeficiente (5,93), con 2.278 vehículos controlados y 135 denunciados. El total de tiempo de control fue de 365 horas y 24 minutos, con 112.429 vehículos controlados y 3.964 denunciados (coeficiente de 3,53).

La Unidad de Atestados de la Policía Local constata en la memoria que se ha invertido la tendencia en el número de accidentes (829), con un aumento del 13% con respecto a 2023 (736).La cifra de heridos fue de 154 (168 en 2023). «Al igual que en 2023, destaca el aumento significativo en los accidentes con fuga, que han aumentado más del 100% (118 en 2024 frente a los 52 de 2023)», se subraya.

La Unidad de Medio Ambiente realizó el año pasado 2.059 informes (2.025 en 2023). En relación con el censo canino municipal, en 2024 se dieron de 157 altas nuevas (224 en 2023) y 58 bajas (64 en 2023).

212 actas por drogas

En 2024, su primer año de actividad, la Unidad de Intervención Canina (UICAN) realizó 212 actas en relación al consumo y tenencia de sustancias estupefacientes en vía pública, incautando un total de 443,02 gramos y 25 porros de hachís; 277,89 gramos, 6 porros y 4 grinder de marihuana; 12,83 gramos de cocaína; 2,39 gramos de MDMA; 0,6 gramos de heroína; 18,45 gramos de speed; 2,37 gramos de anfetamina y 24 mililitros de poper. Además, practicó dos detenciones por la tenencia de cocaína y hachís que superaba los pesos estipulados, siendo constitutivos de un presunto delito contra la salud pública.

La UICAN también realizó otro tipo de intervenciones; destacando dos detenidos por violencia de género y doméstica, un detenido por desobediencia grave, actas por maltrato animal, faltas de respeto, vandalismo e incautación de armas prohibidas y medios de ocultación de sustancias.

Preacuerdo para retribuir «de un modo especial» los servicios extraordinarios Tras un 2024 que no fue fácil para el Ayuntamiento con la Policía Local –en el Pleno del 13 de diciembre hubo sonoras protestas y fue necesario expulsar al casi medio centenar de policías locales que reivindicaban mejoras laborales–, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, comentó ayer que se ha cumplido el objetivo de «aprender a escucharnos y a trabajar en aras de un objetivo común, la mejora de sus condiciones salariales compatibles con el trabajo que tienen que desempeñar como cuerpo de proximidad. Un objetivo que esperemos que se ratifique en breves días con un acuerdo». Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Casas, subrayó que han sido «dos meses y pico de negociaciones casi semanales» y que «hemos hecho encaje de bolillos» para que los eventos que se producen en la ciudad a lo largo del año, como carreras, cabalgatas o fiestas de San Antolín, «queden cubiertos perfectamente y los agentes consideren que están bien retribuidos esos días extras». «Esas jornadas se retribuirán de un modo especial, como jornadas especiales que son. «Es un preacuerdo y ahora tiene que ser la plantilla quien lo ratifique», dijo.