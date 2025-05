El comercio local reivindica su papel como garantía de vida en pueblos y ciudades

El ejemplo de los casos de éxito, los retos de futuro, la competencia con el mercado digital, la internacionalización o las nuevas ideas de emprendimiento ... son algunos de los aspectos sobre los que se ha debatido este miércoles en el Teatro Principal de Palencia.

Los focos y las candilejas no se han encendido para arropar las palabras de un actor, ni para acompasar la música de alguno de los muchos artistas que pasan habitualmente por las tablas del reconocido escenario palentino. La platea no se ha llenado de melómanos ni de amantes de la dramaturgia. No, el Principal ha levantado el telón para abordar cuestiones más prosaicas, sin lírica ni emoción escénica, de esas que responden fundamentalmente a la máxima latina de 'primum vivere, deinde philosophari'. Porque de lo que se ha hablado en este miércoles en Palencia es de comercio, de su presente y de su futuro, de las posibilidades de desarrollo que el sector puede tener en un mundo global, en el que los hábitos de consumo evolucionan continuamente, en el que el mercado digital se cuela por todos los rincones y en el que también quieren mantener su pequeño hueco los empresarios locales, los dueños de esos comercios de proximidad que cada día levantan la persiana de sus establecimientos con mayor dificultad.

El I Congreso de Comercio de Palencia ha sido organizado por la Confederación de Empresarios y la Federación del Comercio (Fecopa) ha contado con la participación de un notable número de empresarios palentinos, además de expertos en el sector del comercio desde diferentes ámbitos profesionales, como el político, el financiero, el educativo, el jurídico o el del asociacionismo.

El presidente de Fecopa, Ángel Iglesias, explicó que el objetivo del congreso es ofrecer al sector nuevas y ideas y propuestas para «redefinir el comercio en Palencia». El dirigente de los comerciantes palentinos manifestó además que para revitalizar esta actividad económica es necesario el estímulo a la inversión y el apoyo de las administraciones públicas. «Hay que invertir en Palencia, hay que ayudar al comercio en lo que se pueda y, sobre todo, a los chavales jóvenes, a los que tienen nuevas ideas, hay que apoyarles para que puedan sacarlas adelante, para que haya relevo generacional», manifestó Iglesias, quien hizo también un llamamiento al consumidor para que compre en Palencia. «Afortunadamente, el cliente ya nos conoce, sabe que le ofrecemos un trato cercano y personalizado, y eso no es lo mismo que si compras por Internet. Que no digo yo que no tenga que existir, creo que son dos formas de comprar que tienen que convivir. Pero lo que está claro es que si queremos que Palencia sobreviva tenemos que implicarnos todos. Yo os aseguro que se puede. Yo mismo hace poco he abierto otro negocio en vez de cerrar y la gente de Palencia me ha demostrado que si les das algo, ellos responden, pero tienes que ofrecer algo, claro. Palencia es un sitio especial para vivir, pero entre todos tenemos que tirar de ella», manifestó.

Ampliar Los representantes institucionales, durante la inauguración del Congreso de Comercio. Marta Moras

Por su parte, el presidente de la Confederación del Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Sainz, quiso destacar la importancia de celebrar un congreso sobre el pequeño comercio, dada la elevada representatividad del sector en la actividad económica de la región. «En Castilla y León, en el pequeño comercio estamos 80.000 personas, somos el 5% del Producto Interior Bruto de esta comunidad. El 14% de las empresas de Castilla y León somos pequeño comercio, lo que se traduce en cerca de 25.000 negocios. Las cifras ya nos dicen cuál es la importancia económica, pero también hay que tener en cuenta la importancia social», señala Sainz, quien recalca que la presencia del comercio garantiza también la continuidad de las poblaciones. «¿Qué sería de nuestras ciudades, de nuestros pueblos sin pequeño comercio? El comercio da vida, humaniza la ciudad, da servicio a los pueblos, abastece a las personas mayores y por tanto el comercio es vital, para nosotros como forma de trabajo y también para la supervivencia de ciudades y pueblos», indicó.

El presidente de Conferco recalcó además la necesidad de que las administraciones apoyen al sector, por lo que destacó la presencia en el congreso de representantes de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento. «Este congreso nos muestra casos de éxito, nos permite ver en qué podemos mejorar, qué podemos aprender, porque se trata de atender cada vez mejor a nuestros clientes y pelear en un mundo global como es este, tan complicado, con tantos cambios de hábitos, con una fuerte competencia de las grandes plataformas, las subidas de precios... Son muchos factores los que hacen que el pequeño comercio lo esté pasando mal», indicó, recordando que un estudio del CES señala que uno de cada cuatro comercios de la región ha cerrado sus puertas en los últimos años, con una peor incidencia en Palencia. «Se trata de ponernos manos a la obra, de defendernos, de aprender y de sacar conclusiones positivas», relató. El presidente de Conferco incidió además en que «cuando se cierra un comercio, se cierra parte de un pueblo o de una ciudad. Los pequeños municipios sin comercio parecen que están muertos, las calles son más desérticas, inhumanas, más frías. Por eso, me uno al llamamiento de comprar en el pequeño comercio. Existe Internet, lo sabemos, pero también nosotros estamos ahí, estamos en el siglo XXI y nos hemos digitalizado también, pero el trato personal que se genera en el comercio local, eso no lo tiene Internet».

Asistió también al congreso la directora general de Comercio de la Junta de Castilla y León, Maria Pettit, quien anunció una nueva línea de subvenciones de dos millones de euros destinada a la digitalización y modernización del comercio, con un incremento del 75% en las ayudas para proyectos de entre 2.000 y 40.000 euros, beneficiando a cerca de 5.000 comercios en la comunidad. Pettit incidió en el compromiso de la administración autonómica con la modernización del comercio local. «Desde la Junta hemos apostado por la digitalización del comercio local con ayudas muy específicas, así como subvenciones y ayudas para promoción comercial, tanto de ayuntamientos como de diputaciones», afirmó. Además, detalló que la nueva línea de subvenciones, gestionada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, busca apoyar tanto a nuevos establecimientos como a los ya existentes, con el objetivo de mejorar su competitividad y eficiencia. «Casi 5.000 comercios de la comunidad han recibido apoyo para modernizar su imagen, mejorar su gestión y ser más eficientes», destacó.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, recordó que el peso del sector del comercio en la actividad económica de la provincia se sitúa en torno al 6%, por lo que aplaudió todas las acciones que se encaminen a proteger el pequeño comercio. «No me resisto, en una ciudad como Palencia, a dirigir también un pequeño tirón de orejas a los consumidores, que debemos apoyar mucho más lo nuestro, tenemos que comprar en el pequeño comercio. Nos quejamos de que se cierra un comercio, porque no olvidemos que un comercio abierto es una ciudad viva, y si queremos que nuestra ciudad siga viva, tenemos que comprar en ese comercio y evitemos marcharnos a otras ciudades. Palencia cuenta en todos los sectores con una oferta muy variada y todos tenemos que apoyar lo nuestro», manifestó Miriam Andrés.