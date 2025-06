La comarca del Cerrato despide el curso musical con una animada audición

Luis Antonio Curiel Palencia Sábado, 21 de junio 2025, 09:52 Comenta Compartir

La Banda y los alumnos de la Escuela de Música Comarcal del Cerrato, agrupados en la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega, despidieron el curso con una audición que puso el broche a varios meses de trabajo y esfuerzo. Profesores y músicos ofrecieron un concierto en el patio de gradas del Museo del Cerrato Castellano de Baltanás y que tuvo una gran respuesta por parte de los vecinos.

«Los alumnos han trabajado con tesón durante este curso y el resultado de la audición ha sido muy bueno. El esfuerzo ha merecido la pena y hemos disfrutado de una gran velada musical en la que han estado rodeados de numeroso público», subrayó la coordinadora de la Escuela de Música Comarcal, Marta Camino Curiel, quien mostró su gratitud hacia aquellas personas, familias, ayuntamientos e instituciones que están apostando por el futuro del proyecto musical en el Cerrato. «Estamos muy agradecidos por el apoyo prestado por profesores, alumnos y familias; el resultado de esta audición es fruto de un trabajo realizado en el día a día durante todo el curso», apuntó, al tiempo que animó «a todos los cerrateños a seguir apostando por la cultura musical».

Las actuaciones se desarrollaron de forma individual y por familias de instrumentos. Comenzaron los alumnos de guitarra con una gran puesta en escena para, a continuación, dar el revelo para los estudiantes de piano, que interpretaron varias canciones. Temas como 'Morning Song', 'Wistle while you work', 'Conversación', 'When the Saints' y 'Fiesta Española', entre otros, hicieron las delicias de los asistentes.

La audición se completó con las actuaciones individuales de los alumnos de saxofón, clarinete, flauta travesera, viento metal y batería y percusión, si bien la velada también contó con varios solos, dúos, tercetos y cuartetos. Como colofón, actuó la Banda de Música Comarcal con la participación de los nuevos alumnos, que interpretaron obras como 'Titanic', 'Bella y Bestia' y 'We will rock you'. Posteriormente, celebraron una comida de hermandad.

Diploma conmemorativo

Todos los alumnos recibieron un diploma conmemorativo del acto entregado por sus profesores. Además, la Escuela de Música Comarcal tuvo un detalle con todos los docentes por su entrega y dedicación.

En la actualidad, la Escuela de Música Comarcal cuenta con más de 70 alumnos de Antigüedad, Baltanás, Cevico Navero, Hontoria de Cerrato, Palencia, Tabanera de Cerrato, Torquemada y Villaviudas. Nacida en el seno de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega en 2004, pretende ser un referente para la cultura musical en el Cerrato. El proyecto está dirigido por Miguel Ángel Bello y coordinado por Marta Camino y, además, del director, cuenta con seis profesores encargados de impartir los diferentes instrumentos musicales. También dispone de varios grupos de solfeo y ofrece un sistema de préstamo de instrumentos.

Asimismo, esta audición marcó el inicio de la gira que ofrecerá la Banda de Música Comarcal por distintos pueblos de Castilla y León durante el verano. La próxima cita será el domingo, con la participación en la obra de teatro musical 'La Bella y la Bestia', que interpretarán varios jóvenes llegados desde Madrid.

