El Colegio de Abogados lamenta que la profesión no sea atractiva para los jóvenes

Con una referencia al poeta palentino Marcelino García Velasco, fallecido hace dos años, y a su título 'Lo traigo andado: campos y pueblos de Palencia ( ... 2008)' comenzó su intervención el presidente de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes. «Lo traéis andado», espetó a los abogados reunidos en la fiesta del Colegio de Palencia, en la que se entregaron las insignias por los 25 años como ejerciente a Ramón Polvorosa Mies (recogió la distinción su hermano Miguel) y por los 40 años de profesión a Jesús Puertas Ibáñez, José Eugenio Rodríguez y a Montserrat Bertrán Infante. También recibió el reconocimiento Trinidad Infante Barrera, quien no pudo acudir el año pasado cuando le tocaba recibirlo. «Lo traéis andado por una vida entregada a la abogacía, por una trayectoria que habla de ejemplo y de compromiso. Sois faro y raíz porque el tiempo os ha templado, pero no doblegado», dijo para referirse también a otros dos compañeros del Turno de Oficio con diploma este año, Helena Fernández Cembrero y Santiago González Recio.

Precisamente para quienes desempeñan el turno de oficio fueron muchos de los elogios, para que el Ministerio de Justicia dé respuesta a sus reivindicaciones: la principal de todas, la de una compensación económica acorde y digna a su esfuerzo en la asistencia a los solicitantes de la Justicia Gratuita. «Yo me inscribí cuando era sólo una joven letrada porque antes el turno de oficio era inherente al ejercicio de la abogacía, y ahí seguimos con el paso de los años para defender a quien no tiene más que un abogado de turno de oficio y la ley para aferrarse a ella, pero quiero también desterrar la idea errónea de que no lo hacemos con la misma profesionalidad y ética que si el cliente nos pagara», incidió Helena Fernández Cembrero. «El turno de oficio está mal pagado, mal gestionado, y aún así seguimos, porque no es beneficiencia, es reto, vocación y compromiso, es amor a la justicia con mayúsculas», insistió.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Palencia, Miguel Hermosa, lamentó que sea el primer año sin nuevos colegiados. «Nuestra profesión deja de ser atractiva para los jóvenes, que buscan otras situaciones laborales con una mayor comodidad que el enfrentamiento y la lucha diaria que tenemos en un despacho», apuntó. Asimismo, analizó los desafíos y los avances que se están gestando, desde la digitalización del Colegio, la implantación de la Ley de Eficiencia Organizativa, la creciente amenaza de la ciberdelincuencia y la necesidad de un octavo juez especializado en discapacidad y familia. «Me están empezando a llamar el 8 de tantas veces que lo he solicitado», dijo confiando en que esa octava plaza se incorpore para principios de 2026 a Palencia. «Estamos muy expectantes a ver si se consigue la eficiencia a la luz de la ley que crea los tribunales de instancia y la desaparición del juzgado como tal», destacó.

También se refirió Miguel Hermosa a la creación de los tribunales de instancia con el uso de la mediación a través de los MASC (medios adecuados de solución de controversias), «con los que se pretende resolver el conflicto antes de que llegue al tribunal», dijo insistiendo en que los abogados siempre buscan un acuerdo antes de llegar al juzgado.

Y con los versos de Antonio Machado de 'Caminante no hay camino, se hace camino al andar', Montserrat Bertrán, en nombre de los compañeros homenajeados en sus 40 años de trayectoria, ensalzó la profesión y animó a la gente joven a decantarse por ella «porque reporta muchas satisfacciones», confesó en el salón de actos del Palacio Provincial de la Diputación de Palencia donde se celebró la fiesta del Colegio de Abogados.