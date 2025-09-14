El Cineclub Calle Mayor inicia este lunes el curso 63 y admite nuevos socios

El Norte Palencia Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

El Cineclub Calle Mayor de Palencia comienza este lunes un nuevo curso cinematográfico, el número 63 de esta veterana entidad cultural palentina. El curso se iniciará con la proyección de la película 'Todo saldrá bien', del director Ray Yeung, guionista y realizador de cine independiente de Hong Kong. La proyección, en los cines Avenida, en las dos sesiones habituales, 17:30 y 20:30 horas, inicia un curso que volverá a mostrar las mejores películas de los últimos festivales internacionales y las primeras obras de los jóvenes directores españoles.

Doce películas de ocho países podrán verse entre septiembre y diciembre de este año. Obras de directores y realizadores de Hong Kong, China, Francia, Corea del Sur, Suiza, Estados Unidos, Georgia y España. La última proyección de este año será el 15 de diciembre, 'Tres amigas', del director, actor y guionista francés Emmanuel Mouret. La mayoría de las películas han sido seleccionadas, premiadas y reconocidas en los mejores festivales nacionales e internacionales. Cada proyección va precedida de una presentación de la película y en la sesión de las 20:30 hay un coloquio posterior entre los socios asistentes.

El Cineclub Calle Mayor se mantiene abierto a la incorporación de nuevos socios en este inicio de curso y a lo largo de todo el año de actividad. Aquellos interesados en incorporarse a este grupo cultural sin ánimo de lucro pueden acudir al vestíbulo de los cines Avenida antes de la proyección de cada película o bien informarse a través de los distintos canales que el Cineclub Calle Mayor mantiene abiertos en Internet.

Esta asociación se erige como el mejor complemento al cine comercial que puede verse en Palencia y como un amplio campo de nuevos conocimientos para los cinéfilos palentinos.

