Chiguites LGTBI+ convoca una concentración de repulsa por las agresiones en Palencia

Chiguites LGTBI+ Palencia condena «las cacerías homófobas» en la capital. «Es inaceptable el ambiente de impunidad con el que los agresores se han sentido en nuestra ciudad para cometer sus crímenes en al menos dos ocasiones, causando la hospitalización de sus víctimas. Estos grupos organizados ya actúan en otras provincias de Castilla y León, pero no los habíamos visto actuar con este nivel en Palencia, e irá a peor si no se toman medidas contundentes. Exigimos un mayor monitoreo de estos grupos de odio, es necesaria su vigilancia continua para que no pase lo que está pasando actualmente, que tras dos agresiones muy graves estén todavía sin identificar. Son necesarias diligencias de prevención de estos actos delictivos, para que no vuelvan a pasar«, afirman en un comunicado. La asociación ha convocado una concentración de repulsa para este martes 30 de septiembre, en la Plaza Mayor de Palencia a las 19:30 horas.

La entidad también ha aprovechado su escrito para mandar un mensaje público a las víctimas. «Deben saber que no están solas, que tienen nuestro apoyo, y que en la medida de lo posible tomaremos las acciones necesarias para que estos hechos no queden impunes».

«Los discursos de odio de la ultraderecha están alimentando estas acciones, poniendo a las personas LGTBI+ en la diana cuestionando sus derechos. El Partido Popular que controla la Junta y las Cortes de Castilla y León están contribuyendo a este ambiente de envalentonamiento de grupos LGTBIfóbicos», afirman en el comunicado, en el que subrayan que «la Consejera de Igualdad de la Junta, María Isabel Blanco Llamas, siempre se ha negado a reunirse con las entidades LGTBI+, tampoco ha dedicado nunca unas palabras para condenar las agresiones que se han estado produciendo estos años en la Comunidad. El pasado 11 de septiembre casi todas las asociaciones y entidades aliadas LGTBI+ de Castilla y León enviaron una carta conjunta a la Consejera de Igualdad y al Presidente de la Junta pidiéndoles la aprobación urgente de la Ley LGTBI+ que se admitió a trámite en junio, pero en su lugar, el PP está saboteando su aprobación mediante la solicitud de prórrogas del plazo de enmiendas, lo que en la práctica hará inviable que se apruebe en esta legislatura, ya que se celebrarán elecciones el año que viene».

Argumentan que si no se aprueba la Ley por el trámite de urgencia, esta será la cuarta legislatura que se desprotege a las personas LGTBI+ de Castilla y León, lo que supone una expresión de discriminación injustificable. «Las entidades LGTBIQA+ de la Comunidad queremos expresar nuestro malestar ante la maniobra dilatoria que el Partido Popular está realizando al impedir tramitar la ley dentro de esta legislatura».

«Seguir siendo la única Comunidad Autónoma que no protege a las personas LGTBI+ lanza el mensaje de que nuestros derechos no importan y alimentan las agresiones y las cacerías que se están produciendo. Por todo ello, le solicitamos al Partido Popular que una vez agotado el plazo para la presentación de enmiendas el 25 de octubre, inste a la Mesa de Las Cortes a no dilatar los procesos e incluso propiciar la tramitación de esta ley por la vía de urgencia», concluye el comunicado.