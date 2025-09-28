Venta de Baños alza su voz contra los delitos de odio Alrededor de 300 personas se concentran, convocadas por IU, el Centro Social Autogestionado La Ratonera y la asociación Rebaño Rebelde

El Norte Palencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:33

«Tolerancia, empatía, libertad, parece increíble que en pleno siglo XXI viviendo en un mundo globalizado donde hablamos de inteligencia artificial, los avances sociales estén involucionando. En 1970 en España se creó la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que consideraba peligrosas a las personas homosexuales, el problema era que el franquismo buscaba homogeneizar un único tipo de masculinidad donde no cabía ningún tipo de diversidad. En el caso de los jóvenes que compran parte de estos discursos, la presión hacia una masculinidad tóxica e intolerante hace que se conviertan en auténticos ignorantes y peligrosos. Frente a su odio, nuestra unidad. Para decir que son peligrosos, pero que lo les tenemos miedo, que no van a poder con la gente que creemos en la verdadera libertad. Porque dar una paliza lo puede hacer cualquier gañán, pero crecer intelectualmente, para ser valiente para entender a las demás personas, hay que ser un hombre, un buen hombre. Lo vamos a lograr, vamos a ser implacables frente a su odio».

Junto a este mensaje, este manifiesto leído este domingo en Venta de Baños, han estado unas 300 personas, que han participado en la concentración convocada por Iniciativa por Venta de Baños, IU-Podemos, con el respaldo del resto de partidos políticos con representación en el Consistorio de Venta de Baños.

También representantes de El Centro Social Autogestionado La Ratonera y la asociación Rebaño Rebelde se han concentrado en la subida de la pasarela nueva de la Avenida de la Estación para mostrar su repulsa por los dos ataques homófobos registrados en el parque Isla Dos Aguas de la capital los sábados 13 y 20 de septiembre.

Junto a la concentración, el artista urbano Chisco ha realizado un mural acompañado de una frase de Federico García Lorca. También se ha organizado 'un micro abierto' donde los participantes han podido expresar sus opiniones.

«Este tipo de agresiones no caben en una sociedad como la nuestra», ha dicho David López Carazo, concejal de IU en el Ayuntamiento de Venta de Baños y coordinador provincial de IU, quien ha insistido en la solidaridad siempre mostrada por Venta de Baños siempre con las víctimas. «Porque queremos una sociedad más justa, más igualitaria, en la que quepamos todos».