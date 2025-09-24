El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas

El hombre tuvo que ser intervenido de fracturas en nariz, pómulos y mandíbula y la Policía Nacional redobla esfuerzos para detener a los agresores, un grupo de encapuchados

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:46

La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia ha intensificado su investigación para tratar de identificar y proceder a la detención del grupo de encapuchados ... que está generando gran alarma en la capital palentina después de que en las noches de los dos últimos sábados, los pasados días 13 y 20, propinaran dos brutales palizas en el parque Isla Dos Aguas a dos hombres de alrededor de 40 y 50 años, respectivamente, que habían acudido allí tras haber quedado antes través de una aplicación.

