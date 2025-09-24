Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas

La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia ha intensificado su investigación para tratar de identificar y proceder a la detención del grupo de encapuchados ... que está generando gran alarma en la capital palentina después de que en las noches de los dos últimos sábados, los pasados días 13 y 20, propinaran dos brutales palizas en el parque Isla Dos Aguas a dos hombres de alrededor de 40 y 50 años, respectivamente, que habían acudido allí tras haber quedado antes través de una aplicación.

El primero de estos feroces ataques se produjo sobre las 22:00 horas del pasado día 13 y la víctima, que acudió al Parque Isla Dos Aguas de Palencia tras haber quedado allí con alguna persona a través de una aplicación, se encontró con un grupo de encapuchados que, además de robarle el móvil y la cartera, le desfiguraron la cara de una brutal paliza, con fracturas en la nariz y un pómulo y heridas en una oreja (le quedó colgando) que requirieron de más de una treintena de puntos de sutura.

De hecho, la agresión fue tan salvaje que la víctima se vio obligada a lanzarse al río Carrión para poder escapar de sus agresores, ya que su vida corría peligro.

Siete días más tarde, el pasado día 20, y también sobre las 22:00 horas, otro hombre de más de 50 años acudió al Parque Isla Dos Aguas por el mismo motivo, haber quedado allí con una persona a través de una aplicación. Mismo 'modus operandi', y mismo resultado: una salvaje agresión por parte de un grupo de encapuchados que ocasionaron a la víctima fracturas en nariz, pómulos y mandíbula, lesiones tan graves que tuvo que ser trasladada a Valladolid para ser intervenida quirúrgicamente. También fue trasladado a Valladolid el primer hombre brutalmente agredido, aunque en su caso no precisó operación.

La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia no descarta ninguna hipótesis sobre el motivo de las brutales palizas de este grupo organizado, incluido el delito de odio.