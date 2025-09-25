El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Policía investiga si las dos brutales palizas en Isla Dos Aguas están relacionadas

El subdelegado del Gobierno asegura que se trata de hechos concretos que no deben generar alarma social ni alterar el disfrute de los parques y zonas de ocio

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:15

La Policía Nacional trabaja en la investigación de dos agresiones ocurridas en Palencia durante los últimos fines de semana (los sábados 13 y 20 de este mes), con el objetivo de determinar si existe alguna relación entre ambos casos y esclarecer los motivos que los originaron.

Según las primeras pesquisas policiales, las víctimas no se conocían entre sí, si bien advierte la Subdelegación del Gobierno en Palencia que la identificación de los autores, la obtención de pruebas de su participación en los hechos delictivos y su detención y puesta a disposición judicial requiere que no se deban aportar más datos concretos sobre el avance de las investigaciones. No obstante, insiste el subdelegado, Eduardo Santiago, que «son hechos concretos que no deben generar alarma social. Los casos concretos de agresiones que se han producido en Palencia en fechas pasadas, como incidentes en las zonas de ocio nocturno este verano, nunca han alterado la normal convivencia de los ciudadanos, que han seguido disfrutando de sus actividades de ocio, deporte o reunión en todas y cada una de las calles, parques y establecimientos de nuestra ciudad», afirma.

También la Subdelegación ha hecho un llamamiento a la responsabilidad tras detectarse en redes sociales y grupos de WhatsApp datos personales y médicos de las presuntas víctimas, así como versiones no contrastadas sobre las causas de las agresiones. Estos datos están protegidos por la Ley de Protección de Datos, que establece estrictas normas de confidencialidad y seguridad, y su divulgación vulnera el derecho a la intimidad de las personas afectadas.

Las autoridades instan a los ciudadanos a abstenerse de compartir este tipo de información para no entorpecer las investigaciones ni causar perjuicio a las víctimas.

