Puestos de la Feria del Dulce instalados en la plaza de España.

Puestos de la Feria del Dulce instalados en la plaza de España. Nuria Estalayo

Catorce expositores colman de delicias y sabores la Feria del Dulce de Aguilar

La decimocuarta edición contó con productos elaborados en la villa galletera, en la comarca y también llegados de Cantabria y Galicia

Nuria Estalayo

Nuria Estalayo

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:02

Deliciosos y tentadores aromas han impregnado la Plaza de España de Aguilar de Campoo durante la XIV edición de la Feria del Dulce celebrada durante ... este pasado fin de semana. Los viandantes se han acercado con cierta timidez en las horas de mucho calor, siendo más numerosas las visitas cuando el sol apretaba menos y las temperaturas estaban en descenso. Sobre todo, en la tarde del sábado, las casetas se han visto más invadidas y llenas por el público.

