Catorce expositores colman de delicias y sabores la Feria del Dulce de Aguilar

Deliciosos y tentadores aromas han impregnado la Plaza de España de Aguilar de Campoo durante la XIV edición de la Feria del Dulce celebrada durante ... este pasado fin de semana. Los viandantes se han acercado con cierta timidez en las horas de mucho calor, siendo más numerosas las visitas cuando el sol apretaba menos y las temperaturas estaban en descenso. Sobre todo, en la tarde del sábado, las casetas se han visto más invadidas y llenas por el público.

Ricos olores a anís, hojaldre, bizcocho, chocolate o regaliz han atraído a los compradores a los diversos puestos, aunque en estos también se localizaban otro tipo de productos menos azucarados como embutidos, quesos o pan. Entre la oferta más original e indudablemente atractiva al paladar, se encontraban los patés veganos hechos de tomate con anacardos, berenjenas con piñones o remolacha con almendras, entre otras exquisitas mezcolanzas. Al igual que las seductoras mermeladas, ya fuesen las de sandía, manzana a la sidra o kiwi al brandy, por citar algunos ejemplos.

La música también acompañó al evento con los Dulzapiteros de Aguilar y el Coro Ronda Encina de Santander

No han faltado tampoco dentro de los catorce expositores que conformaron la feria, las tartas, ni las pastas, ni las magdalenas, ni los rocos, ni las mieles, ni las almendras garrapiñadas, ni las gominolas, ni las piruletas. Asimismo, se brindaban al comprador curiosos y deleitables licores de natillas, tarta sacher, trufa o arroz con leche, entre otros. Y para dar más animación a la feria se ha contado con la actuación el sábado de los Dulzapiteros de Aguilar, y este domingo para cerrar la celebración, del Coro Ronda Encina de Santander.

La Feria del Dulce de Aguilar de Campoo se creó con el fin de dar a conocer, potenciar y promocionar todos aquellos productos dulces elaborados por las principales empresas, productores y artesanos vinculados al sector agroalimentario con ubicación en Aguilar de Campoo, pero también participan otras localidades de la comarca como Cervera y se ofertan productos de fuera de la provincia palentina como este año se han visto muchos llegados de Cantabria y también se han disfrutado de varias especialidades gallegas.