Diez mil personas se entregan a las melodías de Los Secretos en Aguilar

Más de 10.000 personas, según la organización, se dieron cita en la playa de Aguilar de Campoo este jueves por la noche para celebrar ... con música en directo los XXV años de la declaración del Parque Natural Montaña Palentina.

En un escenario espectacular, con el templete dentro del embalse aguilarense, con una temperatura exquisita, muy pocas veces manifiesta en la villa norteña, y con un público entregado, la fiesta comenzó ya con fuerza con el grupo Sinestesia y alcanzó un mayor apogeo con la actuación de Los Secretos que consiguieron aumentar el número de espectadores y la exaltación de los asistentes, entre los que se encontraba público de todas las edades, sentando, tumbado, de pie, saltando y bailando sobre la arena.

Después de los 19 temas presentados por Sinestesia, Los Secretos abrieron con 'María' y cerraron con 'Déjame' sin faltar otros temas como 'Qué solo estás' y, por supuesto, 'A tu lado'. Entre el público se encontraba el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado de la alcaldesa María José Ortega y otros miembros de la corporación aguiarense.