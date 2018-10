Necesitan hasta dos grúas para recolectar una calabaza de 600 kilos en Palencia

Cinco toneladas de estiércol para una planta que ocupó 100 metros cuadrados

La báscula, en el momenmto del pesaje. / A. Q.

Criar una calabaza de 600 kilos no es nada fácil. Para lograrlo, Sergio García necesitó abonar el terreno hasta con cinco toneladas de estiércol de bovino y ave, que permitieron a la mata ocupar una superficie de hasta 100 metros cuadrados. Pero no solo de estiércol vivió esta calabaza, que necesitó infinidad de cuidados para llegar a este tamaño de récord. «La gente se equivoca cuando le das una semilla de calabaza gigante y piensa que solo con sembrarla va a pesar más de cien kilos. Si no cuidas todo el proceso, lo que vas a obtener como mucho es una de 20 kilos», explica Sergio García.

El estiércol es importante, pero lo es aún más la genética, una parte vital para la agricultura que García ha logrado optimizar gracias a la colaboración que ha encontrado en un foro de Internet, en el que ha logrado contactar con varios expertos. «Para obtener una calabaza tan grande lo primero que tienes que tener es una semilla con muy buena genética. Yo la he conseguido gracias a un cruce de polen de cultivadores de EE.UU. He hecho una polinización asistida de dos calabazas gigantes que me ha permitido revitalizar la genética para que saliera así de gorda», asegura Sergio, que tras la siembra de abril ha cosechado este gigantesco resultado. «De los cinco meses, dos son para el crecimiento de la planta y tres, para el engorde del fruto. Ha tenido picos de 30 kilos diarios», hace hincapié este agricultor aficionado.