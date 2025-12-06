La Carcavilla recupera la placa robada con los nombres de los 497 represaliados franquistas

El Norte Palencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El programa 'España en Libertad. 50 años' promovido por el Gobierno para conmemorar la democracia en España, se ha celebrado en Palencia con varias conferencias, charlas, teatro, cine y homenajes a la memoria democrática, incluyendo actos dedicados a la resistencia y la represión franquista, y la promoción del diálogo sobre el medio siglo de democracia.

El programa se cerró este sábado con la iniciativa 'Arte y homenaje a ferroviarios represaliados del franquismo' en Venta de Baños, donde se inauguró un graffiti de homenaje a los 50 años de España en libertad. También se celebró en el centro cultural La Briquetera una conferencia sobre la represión franquista en Venta de Baños.

Por la tarde, el escenario elegido para clausurar el programa fue el parque de la Carcavilla, donde 'Memorias del cubo', obra del escultor Jesús Lizaso, recuperó «la integridad que merece como lugar de memoria democrática», señaló la organización. El pasado mes de mayo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunció la sustracción de la placa con los nombres de casi quinientos represaliados.

La asociación lamentó que un acto vandálico dañara el monumento 'Memorias del Cubo', una obra del escultor vasco Jesús Lizaso promovida en 2008 por la propia asociación. El monumento representa de forma alegórica a las víctimas que defendieron al Gobierno de la II República frente a la sublevación franquista, y constituye uno de los principales símbolos de la memoria democrática en Palencia.

En la parte trasera de la obra figuraba una chapa con los nombres de los 497 represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura cuyos restos fueron inhumados en el parque de La Carcavilla, un espacio que durante años albergó el antiguo cementerio de Palencia. Ahora, en el marco de los 50 años de España en libertad, el gesto materializado este sábado de restituir la memoria de ese medio millar de represaliados «reafirma el compromiso público con la verdad, la dignidad y la preservación de nuestra memoria colectiva», apuntaron desde la organización.

«No se trata de una efeméride que solo recuerde una fecha; nos invita a mirar con profundidad lo que hemos construido en todo este tiempo como país, lo que debemos proteger y lo que se ha de proyectar hacia el futuro», afirmó el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, para presentar los actos conmemorativos del programa España en libertad, con el que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática celebra «los 50 años de convivencia democrática». «Cuando hablamos de 50 años de España en libertad, hablamos de 50 años de derechos, de convivencia, de diálogo, de igualdad, de memoria, de progreso y de democracia», añadió.