Pablo García Colmenares, Martina de la Torre, Eduardo Santiago y Manuel Torio, en las jornadas en Lecràc.

Pablo García Colmenares, Martina de la Torre, Eduardo Santiago y Manuel Torio, en las jornadas en Lecràc. Almudena Álvarez
Palencia

Las víctimas piden memoria democrática frente a la nostalgia del franquismo

El Lecràc acoge la jornada 'Democracia en diálogo' dentro de los actos organizados por el 50 aniversario de la muerte del dictador

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:38

Comenta

Cincuenta años después de la muerte de Francisco Franco, la Subdelegación del Gobierno en Palencia quiso convertir la fecha en una invitación a mirar de ... frente al pasado. El lugar elegido ayer para iniciar las actividades impulsadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dentro de las conmemoraciones nacionales 'España en Libertad. 50 años', fue el Lecràc. «Un edificio marcado por décadas de ausencia de libertades y, a la vez, un símbolo de transformación cívica. Un espacio que pasó del silencio y el encierro a convertirse en un centro cultural vivo, abierto y democrático», sostuvo el subdelegado, Eduardo Santiago, entre las mismas paredes donde estuvo encarcelado en 1939 el poeta Miguel Hernández.

