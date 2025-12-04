El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eduardo Santiago y Cristian Delgado descubren la placa que homanajea a los mineros represaliados por el franquismo.

Palencia

Homenaje en Barruelo a los mineros represaliados por el franquismo

Una charla en la Casa del Pueblo sobre las mujeres que resistieron en la cuenca ha completado el acto, incluido en el programa 'España en Libertad. 50 años'

Palencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:38

Dentro de las actividades del programa 'España en Libertad. 50 años', que impulsa la Subdelegación del Gobierno de Palencia y que esta semana sale de la capital para recorrer municipios de la provincia, este jueves se ha celebrado en Barruelo de Santullán un homenaje a los mineros represaliados por el franquismo y a las mujeres que resistieron en Palencia, con la asistencia del subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, y el alcalde del municipio norteño, Cristian Delgado.

Este homenaje a los mineros de la cuenca minera palentina represaliados por el franquismo se ha llevado a cabo primero en el acceso de la mina visitable, con el descubrimiento de una placa. Posteriormente, en la Casa del Pueblo de Barruelo de Santullán, ha tenido lugar una charla sobre la vida de las mujeres de la cuenca minera palentina durante la Guerra Civil y el franquismo.

En esa charla han participado María Jesús Prieto Villarino, docente, escritora, fotógrafa y artista visual. Coautora del libro 'Cuando la supervivencia se convierte en resistencia. Vidas entrelazadas de mujeres de la cuenca minera palentina (1934-1952)', ha compartido protagonismo con Rita Díez Estalayo, gestora cultural del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán y coautora del libro 'Cuando la supervivencia se convierte en resistencia. Vidas entrelazadas de mujeres de la cuenca minera palentina (1934-1952)'. También ha participado Cristina García Cuesta, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid y profesora en la Facultad de Educación de Palencia y en la Universidad Popular de Palencia.

