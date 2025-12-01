Homenaje a las mujeres que han impulsado 50 años de avances en libertad e igualdad

El Auditorio Municipal de Dueñas se convirtió este lunes en el punto de encuentro del homenaje provincial a las mujeres que han contribuido al progreso ... democrático, social y cultural de Palencia y de España durante las últimas cinco décadas. La localidad eldanense fue anfitriona del acto 'Libertad con nombre de mujer. Mujeres protagonistas del progreso en Palencia y España', una de las paradas del programa 'España en Libertad. 50 años', que impulsa la Subdelegación del Gobierno y que esta semana sale de la capital para recorrer municipios de la provincia.

La cita, conducida por la comunicadora palentina Eva Calleja y abierta por el alcalde de Dueñas Miguel Ángel Blanco y el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, se transformó en un homenaje que reunió a instituciones, familiares y vecinos en un reconocimiento plural a mujeres que, desde ámbitos muy diferentes, han contribuido a ensanchar los márgenes de igualdad y dignidad desde la llegada de la democracia. Un homenaje que, como incidió el regidor eldanense «es un orgullo que se celebre en una localidad con nombre femenino» y que recuerda un pasado en el que la libertad estaba lejos de ser un derecho garantizado.

El alcalde recordó el largo camino recorrido desde la dictadura, «cuando España era el último país en materia de igualdad», hasta situarse hoy en el cuarto puesto europeo en políticas de igualdad. Y lo hizo evocando la historia más dolorosa del municipio: las 25 mujeres asesinadas en los primeros meses tras el golpe de Estado de 1936 por su pertenencia a familias vinculadas al movimiento obrero y a la defensa de los derechos sociales. Blanco leyó uno a uno sus nombres -las conocidas como las 25 rosas de Dueñas-, en un homenaje que marcó uno de los momentos más emotivos de la tarde.

Esa memoria estuvo también muy presente en las palabras del subdelegado del Gobierno en Palencia, que subrayó que «la libertad democrática en la que vivimos y a veces damos por hecha se ha construido con la vida cotidiana de mucha gente, y una parte esencial la han hecho las mujeres». Santiago reivindicó el legado de quienes sostuvieron comunidad, cuidaron, formaron y abrieron caminos cuando no existían, y enmarcó el acto como una «herencia que tiene un antes y un después», recordando que muchas mujeres «no llegaron a vivir la igualdad que hoy disfrutamos».

Tras las intervenciones institucionales, comenzó el reconocimiento a las homenajeadas. Charo Bueno, en el ámbito de organizaciones sociales y sindicales; Concha Lobejón, por su labor en educación no formal; Carmen Alario, referente en la formación universitaria de docentes; Celia Gabarri, por su defensa de minorías étnicas y mujeres vulnerables; Mara Santos, pionera del piragüismo y referente deportivo; Mercedes Herrero, voz destacada del teatro documental; Rocío Hervella, impulsora empresarial comprometida con su tierra; y Esperanza Pérez Zamora, a título póstumo, por su trabajo en memoria democrática.

A estos reconocimientos previstos se sumaron dos sorpresas anunciadas durante el propio acto. La primera, para Almudena Luis Lazcano, responsable de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, por su labor diaria de protección, acompañamiento y garantía de derechos. La segunda fue para la propia Eva Calleja, maestra de ceremonias, cuya trayectoria comunicativa ha contribuido a visibilizar y poner en valor historias de mujeres palentinas.

El homenaje se cerró con dos coloquios sobre derechos conquistados, equiparación de libertades y desafíos pendientes, dando continuidad a un acto que, más allá del reconocimiento individual, quiso subrayar el papel colectivo de las mujeres en la construcción de la España democrática.