El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Homenaje a las mujeres en Dueñas.

Ver 21 fotos
Homenaje a las mujeres en Dueñas. Lucía Gil Maestro

Homenaje a las mujeres que han impulsado 50 años de avances en libertad e igualdad

El acto, celebrado en Dueñas, reconoció la trayectoria de profesionales palentinas en ámbitos como la educación, el deporte, el arte o la memoria democrática

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:23

Comenta

El Auditorio Municipal de Dueñas se convirtió este lunes en el punto de encuentro del homenaje provincial a las mujeres que han contribuido al progreso ... democrático, social y cultural de Palencia y de España durante las últimas cinco décadas. La localidad eldanense fue anfitriona del acto 'Libertad con nombre de mujer. Mujeres protagonistas del progreso en Palencia y España', una de las paradas del programa 'España en Libertad. 50 años', que impulsa la Subdelegación del Gobierno y que esta semana sale de la capital para recorrer municipios de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  4. 4

    Los informáticos de la Junta alertan del riesgo de externalizar servicios
  5. 5

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  6. 6

    Valladolid desecha la tarjeta municipal única al haberse quedado obsoleta sin estrenarse
  7. 7

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  8. 8

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  9. 9

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  10. 10 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Homenaje a las mujeres que han impulsado 50 años de avances en libertad e igualdad