El cáncer provoca al año el 25% de las 2.084 muertes en Palencia, y los problemas de corazón, el 24%

Las enfermedades del sistema circulatorio y del corazón habían venido copando hasta 2021 en Palencia las listas como primera causa de muerte por encima de ... los tumores. El grupo de enfermedades del sistema circulatorio (infartos, insuficiencias cardiacas, enfermedades cerebrovasculares o hipertensivas) se habían mantenido en este siglo como la primera causa de muerte (responsables en España de una de cada tres defunciones), seguidas de los tumores y de las del sistema respiratorio, con índices muy similares en la provincia y en el conjunto nacional. Sin embargo, los tumores se mantienen en estos cuatro últimos años como la primera causa.

Según los últimos resultados provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las defunciones según la causa de muerte correspondientes al año 2024, que se difundirán como definitivos en diciembre de este año, en Palencia fallecieron 2.084 personas el año pasado, de los que 1.054 fueron hombres, y 1.030, mujeres.

A pesar de las abultadas cifras de muertes, que duplican a las de nacimientos, en un análisis de los cinco últimos años se puede constatar la clara caída respecto a los duros años anteriores debido a la covid. En Palencia en 2020 murieron 2.585 personas; en 2021, otras 2.267; en 2022 los fallecimientos fueron 2.248, los contabilizados en 2023 se quedaron 1.988, una cifra que se elevó en 2024 hasta los 2.084.

En el listado de causas del fallecimiento, los tumores fueron la causa de 522 de las 2.084 defunciones (el 25%), mientras que las enfermedades del sistema circulatorio, las responsables de otras 506 muertes (el 24% del total). Entre los tumores, los más dañinos fueron los de tráquea, bronquios o pulmón, ya que causaron 118 de las 522 muertes, y el de colon ocupa el segundo lugar, con 44 fallecimientos.

Entre las enfermedades del sistema circulatorio, segunda causa de muerte en Palencia, destacan las cerebrovasculares, con 96 muertes, las hipertensivas (69), la insuficiencia cardiaca (88), el infarto (65), y otras enfermedades del corazón (101).

Las causas externas de mortalidad, que aumentan en importancia en el listado, fueron las causantes de 104 fallecimientos en Palencia y entre ellas constan los accidentes de tráfico (8), las caídas accidentales (25), el ahogamiento o la sofocación accidental (33), otros accidentes (19) y el suicidio (14).

En España se produjeron en España 433.547 defunciones, 218.746 en hombres (50,5%) y 214.801 en mujeres (49,5%), un porcentaje similar al de Palencia. La tasa bruta de mortalidad se situó en 888 fallecidos por cada 100.000 habitantes, siendo la tasa bruta masculina de 914 fallecidos por cada 100.000 hombres y la femenina de 863 por cada 100.000 mujeres.

Más de la mitad de las defunciones ocurridas en España y en ambos sexos fueron debidas al cáncer (26,6%) o circulatoria (26,1%). Entre las causas específicas, en los tumores destacan por frecuencia la neoplasia maligna broncopulmonar (23.255 defunciones) y la neoplasia maligna de colon (10.434 fallecidos). La enfermedad circulatoria se especifica en las enfermedades isquémica del corazón (26.851 fallecidos) y cerebrovascular (22.786 defunciones).

Por comunidades, la enfermedad circulatoria fue la primera gran causa de muerte en ambos sexos en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Rioja, y Ceuta. A la vez que los tumores fueron primera gran causa de muerte en ambos sexos en las ciudades y comunidades autónomas de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Madrid, Navarra, País Vasco, y Melilla. Solo en el País Vasco, la enfermedad mental (que incluye principalmente a las demencias) supera a la enfermedad respiratoria en la tercera posición. Por mala certificación médica (síntomas, signos y hallazgos anormales…) sobresalieron Andalucía (4,1%), Ceuta (3,6%), Extremadura (3,2%), y Cantabria (3,2%), frente al promedio estatal (2,0%).

La enfermedad respiratoria fue la tercera gran causa de muerte. Sorprende el alto porcentaje de la gran causa 'síntomas, signos y hallazgos anormales' en Andalucía (5,3%), Ceuta (4,6%), País Vasco (3,9%), Extremadura (3,7%), y Cantabria (3,5%), frente al promedio estatal (2,3%).