Aparatos de control médico y utensilios y material sanitario en un pasillo del Hospital Río Carrión. Marta Moras

El cáncer provoca al año el 25% de las 2.084 muertes en Palencia, y los problemas de corazón, el 24%

Accidentes, suicidios o ahogamientos fueron la causa de 104 fallecimientos en 2024, con 96 defunciones más que el anterior

J. Olano

J. Olano

Palencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:25

Las enfermedades del sistema circulatorio y del corazón habían venido copando hasta 2021 en Palencia las listas como primera causa de muerte por encima de ... los tumores. El grupo de enfermedades del sistema circulatorio (infartos, insuficiencias cardiacas, enfermedades cerebrovasculares o hipertensivas) se habían mantenido en este siglo como la primera causa de muerte (responsables en España de una de cada tres defunciones), seguidas de los tumores y de las del sistema respiratorio, con índices muy similares en la provincia y en el conjunto nacional. Sin embargo, los tumores se mantienen en estos cuatro últimos años como la primera causa.

