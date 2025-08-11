El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Fernando Sánchez-Barranco, en su despacho del hospital. Marta Moras
Fernando Sánchez-Barranco, subdirector médico del Caupa

«El estrés crónico tiene un impacto demostrado en la salud cardiovascular»

«Lo preocupante es seguir prácticas por modas y no con un criterio médico o nutricional», afirma el médico internista respecto a dietas y ejercicio

J. Olano

J. Olano

Palencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:25

Fernando Sánchez-Barranco Vallejo es un médico internista y subdirector médico del Complejo Asistencial Universitario de Palencia (Caupa). Con amplia experiencia clínica y docente, ... ha participado en numerosos congresos y publicaciones científicas nacionales e internacionales. Especialista en la atención al paciente crónico y en gestión sanitaria, ha impulsado proyectos de mejora asistencial en el Sacyl. Su trayectoria combina la práctica clínica con la innovación en la organización hospitalaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  3. 3

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  4. 4 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  5. 5

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  6. 6

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  7. 7

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  8. 8

    La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor
  9. 9

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  10. 10 Un joven de 29 años, insconsciente tras caer de un coche en marcha en un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «El estrés crónico tiene un impacto demostrado en la salud cardiovascular»

«El estrés crónico tiene un impacto demostrado en la salud cardiovascular»