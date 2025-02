El campo del Becerril amanece con pintadas ofensivas tras ganar al Palencia Cristo

Adrián García González Palencia Lunes, 24 de febrero 2025, 12:31 Comenta Compartir

El campo del Becerril, el Mariano Haro, ha amanecido este lunes con pintadas e insultos tras el derbi provincial disputado el domingo entre los becerrileños y el Palencia Cristo. Insultos a la localidad y al club en la zona del bar en un acto vandálico que ha generado indignación en el entorno del equipo. Los hechos se han producido apenas unas horas después de esa victoria en el derbi provincial, lo que habría motivado este ataque. La directiva del Becerril ya ha condenado lo sucedido, mientras las autoridades investigan el origen de las pintadas.

El conjunto becerrileño ha condenado lo sucedido en redes sociales con un contundente comunicado y ha asegurado que el club tomará las medidas correspondientes. «Esto no es fútbol, esto no es respeto. No vamos a tolerar estos ataques contra nuestro club, ni contra nuestro pueblo. El respeto y la deportividad están por encima de cualquier rivalidad. Desde el CD Becerril tomaremos las medidas necesarias», reza el comunicado del conjunto becerrileño.

El Mariano Haro amanecía con estas pintadas tras ser testigo de la victoria de los suyos frente al Palencia Cristo en la tarde anterior. Eso sí, estas dos pintadas no estaban todavía en la jornada del domingo al abandonar el campo, como afirma el delegado José Esteban Gutiérrez. «Por desgracia pasan estas cosas cuando hay gente que no sabe comportarse en un campo de fútbol y aprovechando la noche actúa de esta manera. Estarían esperando a que todo el mundo se fuese para entrar. Ha sido el jardinero del campo esta mañana quien nos ha alertado», explica.

Ampliar Pintada en la zona de las gradas. El Norte

Las dos directivas han hablado durante las últimas horas del altercado y ambos condenan lo sucedido. A la espera de un posible comunicado por parte del Palencia Cristo, los dos clubes lucharán de la mano contra las pintadas aparecidas en el Mariano Haro. «Han podido hablar ambos presidentes y nos han transmitido también su preocupación. Ellos también están estudiando adoptar medidas. Sabemos todos quienes son, aunque no lo podemos demostrar porque no les hemos visto», subraya el delegado del conjunto becerrileño.

El Becerril ha publicado en sus redes un segundo comunicado sobre lo sucedido durante el encuentro frente al Palencia Cristo. Durante la primera mitad, el colegiado detuvo el choque por los insultos que estaba recibiendo uno de sus asistentes. El delegado del club, José Esteban Gutiérrez, acudió a la zona para pedir que cesaran los insultos y siguió con el protocolo pidiendo lo mismo a través de la megafonía del Mariano Haro.

«El árbitro para el partido y me dice que hay un grupo de personas que estaba insultando al asistente gravemente. Los conozco, porque son gente de Becerril. Les digo que cesen los insultos y se limiten a animar al equipo. Lo comunico por megafonía y a partir de ahí, no volvió a suceder. El colegiado lo refleja en el acta y cumplimos todos con el protocolo. Como nosotros hemos visto que a ese grupo les hemos llamado varias veces la atención y vemos que nos van a meter al club en un problema, sacamos ese comunicado», concluye José Esteban Gutiérrez, delegado del club.