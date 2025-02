El Becerril vuelve a mirar al 'play-off'

Adrián García González Palencia Domingo, 23 de febrero 2025, 21:53 Comenta Compartir

En un derbi palentino cargado de emoción y con sabor a 'play-off', el Becerril logró este domingo una victoria crucial por 2-1 ante el Palencia Cristo, remontando el tanto inicial de los capitalinos. Con un ambiente vibrante en el Mariano Haro, los locales supieron sobreponerse al golpe temprano y sellaron un triunfo que les mantiene en la pelea por el ascenso. Un derbi como siempre muy intenso y que en la segunda mitad pudo caer para cualquiera de los dos bandos.

Cesitar adelantó en el tramo inicial al Palencia Cristo y Pablo puso las tablas al filo del descanso. En una segunda mitad de idas y venidas constantes, fue Blanco quien decidió el partido en una de las últimas acciones del encuentro. Los de Francis Olea se sitúan a tan solo un punto de la quinta plaza, ostentada todavía por el Palencia Cristo. Los capitalinos permanecen en puestos de privilegio gracias a la derrota de La Virgen, pese a desaprovechar una gran oportunidad de haberse asentado en los puestos de 'play-off'. Lo próximo para el Becerril será visitar la próxima semana al Júpiter Leonés en otro duelo directo por la zona alta, y para el Palencia Cristo, otro derbi, en La Balastera frente al Palencia CF.

CD Becerril Sevi; Bonalde, Mark, Diego, Arranz, Amado (Kuko, min.64); Simal (Fabián, min.79), Pablo (Blanco, min.79), Ismael (David, min.64); Conde (Yamato, min.86) y Mikel. 2 - 1 Palencia Cristo Guille; Anderson (Apa, min.69), Pablo, Munguía, Sellés; Cesitar (Juan Leal, min.87), Javi Navarro (Cisneros, min.77), Felipe Peredo, Guayo (Charly, min.77); Ivi (Rubo, min.69) y Adeva. Goles: 0-1 Cesitar (min.12). 1-1 Pablo (min.44). 2-1 Blanco (min.89).

Árbitro: Alonso Infante (colegio palentino). Mostró tarjeta amarilla a Arranz y Simal por parte del Becerril y a Cesitar por parte del Palencia Cristo.

Incidencias: Mariano Haro. Alrededor de 550 espectadores.

El encuentro comenzó con el Palencia Cristo mejor sobre el terreno de juego del Mariano Haro. Los de Álex Izquierdo lograron asentarse durante los primeros compases y dominar mediante la posesión. El dominio visitante llegó acompañado del primer gol en la primera oportunidad clara del choque. Sellés colgó un gran centro desde la izquierda y, tras una mala salida de Sevi al chocar con un compañero, Cesitar aprovechó para marcar de cabeza libre de marca y sin portero. El tanto le sentó muy bien al Palencia Cristo, que continuó monopolizando el juego. Felipe Peredo remató desde la frontal alto en otra buena jugada combinativa de los capitalinos.

El Becerril fue equilibrando la balanza con el paso de los minutos y comenzó a disponer de ocasiones. Mikel estuvo a punto de rematar de cabeza en el área pequeña un centro desde la derecha de Pablo. Con la balanza equilibrada, hubo oportunidades para los dos bandos. Felipe Peredo estrelló contra el palo un potente disparo desde la frontal tras una gran jugada combinativa de los de Álex Izquierdo, para minutos más tarde encontrar la respuesta con un disparo desviado de Mikel.

Los de Francis Olea pusieron una marcha más en la recta final de la primera mitad. El propio Mikel estuvo a punto de empatar de cabeza en un saque de esquina y, en la última jugada del primer tiempo, Pablo lograba las tablas tras rematar libre de marca un buen centro de Conde. Todo ello, en una acción de despiste de la defensa del Palencia Cristo.

Los primeros instantes de la segunda mitad fueron nuevamente para los capitalinos. Munguía de cabeza no pudo precisar sobre la meta de Sevi un centro de Sellés desde la derecha y, poco después, Adeva no lograba superar a Sevi en un mano a mano tras un excelente pase de Guayo de tacón. La respuesta becerrileña no se hizo esperar y llegó a balón parado. Amado remató desviado desde el primer palo un saque de esquina botado por Ismael. Los de Francis Olea repitieron el guion de la primera mitad y fueron creciendo con el paso de los minutos. En otra gran jugada de los locales, Mikel se presentó solo ante Guille, con una parada excepcional del portero palentino para mantener el empate.

El último tramo del derbi terminó por enloquecer y dar opciones a ambos de llevarse los tres puntos. Los centros del campo de los dos equipos desaparecieron, dando pie a un toma y daca entre Becerril y Palencia Cristo. Rubo dispuso de una gran oportunidad desde dentro del área y Guayo apenas dos minutos después desde el pico del área grande, ambas neutralizadas con sendas intervenciones de Sevi. El Palencia Cristo continuó insistiendo con llegadas desde la banda y, en una contra, Felipe Peredo estuvo a punto de sorprender a Sevi con un centro chut que el meta local logró desviar para mantener vivos a los suyos.

El Becerril creyó en la victoria hasta el final y, con el tiempo prácticamente cumplido, Blanco hizo el tanto de la victoria. Un saque de banda largo de los becerrileños fue a parar a las botas del '10' morado en el segundo palo, que con la ayuda de un ligero desvío de Munguía, envió el balón al fondo de la red.

El tiempo añadido todavía dio una opción a cada uno de cambiar el marcador. Al Becerril, de sentenciar con el tercero y al Palencia Cristo, de rescatar un punto de manera agónica. Los de Francis Olea la tuvieron al contragolpe. Balón peinado de Mikel que dejó solo a David con medio campo por delante hasta enfrentarse a Guille. Cisnero, providencial, evitó la oportunidad lanzándose al suelo. Con el tiempo cumplido pudo empatar el Palencia Cristo. Balón al área a la desesperada y, tras varios rechaces, Sellés estrelló el balón contra el larguero.