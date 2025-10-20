Buscan a un vecino de 72 años desaparecido en San Cebrián de Campos
La Guardia Civil coordina esta operación, que cuenta con drones para inspeccionar las zonas más inaccesibles
Palencia
Lunes, 20 de octubre 2025, 10:05
La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento en torno a las 22 horas de este domingo, 19 de octubre, de la desaparición de un vecino de 72 años en San Cebrián de Campos.
Desde ese momento, la Guardia Civil estableció, lideró y coordinó un dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana. En torno a las 06:30 horas, se han incorporado al dispositivo de búsqueda nuevas unidades como la USECIC, la OMAP (Oficina Móvil de Atención al Peregrino) y el Equipo Pegaso, que gracias a sus drones podrán inspeccionar las zonas más inaccesibles.