El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil en San Cebrián de Campos.

Buscan a un vecino de 72 años desaparecido en San Cebrián de Campos

La Guardia Civil coordina esta operación, que cuenta con drones para inspeccionar las zonas más inaccesibles

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:05

Comenta

La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento en torno a las 22 horas de este domingo, 19 de octubre, de la desaparición de un vecino de 72 años en San Cebrián de Campos.

Noticias relacionadas

Sin rastro del hombre desaparecido en Venta de Baños el 26 de agosto

Sin rastro del hombre desaparecido en Venta de Baños el 26 de agosto

Encuentran al matrimonio octogenario desaparecido de la residencia de Ampudia

Encuentran al matrimonio octogenario desaparecido de la residencia de Ampudia

Desde ese momento, la Guardia Civil estableció, lideró y coordinó un dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana. En torno a las 06:30 horas, se han incorporado al dispositivo de búsqueda nuevas unidades como la USECIC, la OMAP (Oficina Móvil de Atención al Peregrino) y el Equipo Pegaso, que gracias a sus drones podrán inspeccionar las zonas más inaccesibles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  4. 4 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  5. 5

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  6. 6 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  7. 7 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  8. 8 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Buscan a un vecino de 72 años desaparecido en San Cebrián de Campos

Buscan a un vecino de 72 años desaparecido en San Cebrián de Campos