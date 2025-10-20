El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen del hombre cuando salía del centro donde vive.
Palencia

Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián

La Guardia Civil activó la búsqueda del hombre, de 72 años, el domingo en torno a las 22 horas

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:52

La búsqueda del vecino de 72 años de San Cebrián de Campos que la Guardia Civil coordinaba en las últimas horas ha dado resultados positivos. ... El hombre ha sido encontrado en un arroyo camino de Villoldo pasadas las 14 horas de este lunes en buen estado de salud, a falta de un examen de salud más exhaustivos que se le puedan practicar.

