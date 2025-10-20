Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián

La búsqueda del vecino de 72 años de San Cebrián de Campos que la Guardia Civil coordinaba en las últimas horas ha dado resultados positivos. ... El hombre ha sido encontrado en un arroyo camino de Villoldo pasadas las 14 horas de este lunes en buen estado de salud, a falta de un examen de salud más exhaustivos que se le puedan practicar.

El dispositivo ha finalizado a las 14:20 horas con la localización del hombre en las inmediaciones de la carretera que une San Cebrián de Campos y Villoldo.

Hasta allí se ha desplazado el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León, que tras practicarle unas primeras curas, se ha encargado de evacuarle hasta el campo de fútbol de Frómista, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl-. Allí le ha esperado una ambulancia que se ha encargado de trasladarle a un centro hospitalario, según informa el 112.

Ampliar Hallazgo del vecino de San Cebrián de Campos.

La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento en torno a las 22 horas de este domingo, 19 de octubre, de la desaparición de un vecino de 72 años en San Cebrián de Campos. La Guardia Civil estableció, lideró y coordinó un dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana.

En torno a las 06:30 horas, se han incorporado al dispositivo de búsqueda nuevas unidades como la USECIC, la OMAP (Oficina Móvil de Atención al Peregrino) y el Equipo Pegaso, que gracias a sus drones podrán inspeccionar las zonas más inaccesibles.

Han participado en la búsqueda varias patrullas de seguridad ciudadana, así como otras áreas de la Guardia Civil, el helicóptero y un perrro del servicio especializado en la búsqueda de personas. También han colaborado voluntarios y personal de Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos de la Diputación de Palencia.

En el operativo, han estado integrado todos los organismos bajo la dirección de la emergencia de la Junta de Castilla y León, y coordinados por el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias desde el Puesto de Mando Avanzado que se encuentra en la zona.