El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

Encuentran al matrimonio nonagenario desaparecido de la residencia de Ampudia

El Ayuntamiento informó a las 00:26 horas de este lunes de que no habían regresado al centro y dos horas después comunicó su localización

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:04

El matrimonio nonagenario que desapareció este domingo de la residencia de Ampudia ya ha sido encontrado. El Ayuntamiento de la localidad informó a las 00:26 horas de este lunes a través de Bandomovil, plataforma para ayudar en la gestión y comunicación de los municipios, de que el hombre y la mujer, ambos con edades próximas a los 90 años, habían salido del centro residencial y no habían regresado. A las 2:24 horas, una nueva comunicación informaba de que ambos habían sido localizados.

La desaparición del nonagenario matrimonio coincidió en el día con el hallazgo sobre las 19:20 horas de este domingo de José Díez Treceño, de 67 años y natural de Saldaña, en la CL-613, entre las localidades de Grijota y Villaumbrales, después de que un día antes desapareciera de la residencia de Perales en la que vive.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  5. 5

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  6. 6

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  7. 7

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  8. 8

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes
  9. 9 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  10. 10

    El Río Hortega formará uno de los cinco primeros Urgenciólogos MIR de Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Encuentran al matrimonio nonagenario desaparecido de la residencia de Ampudia

Encuentran al matrimonio nonagenario desaparecido de la residencia de Ampudia