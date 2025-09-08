Encuentran al matrimonio nonagenario desaparecido de la residencia de Ampudia El Ayuntamiento informó a las 00:26 horas de este lunes de que no habían regresado al centro y dos horas después comunicó su localización

El Norte Palencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:04 Comenta Compartir

El matrimonio nonagenario que desapareció este domingo de la residencia de Ampudia ya ha sido encontrado. El Ayuntamiento de la localidad informó a las 00:26 horas de este lunes a través de Bandomovil, plataforma para ayudar en la gestión y comunicación de los municipios, de que el hombre y la mujer, ambos con edades próximas a los 90 años, habían salido del centro residencial y no habían regresado. A las 2:24 horas, una nueva comunicación informaba de que ambos habían sido localizados.

La desaparición del nonagenario matrimonio coincidió en el día con el hallazgo sobre las 19:20 horas de este domingo de José Díez Treceño, de 67 años y natural de Saldaña, en la CL-613, entre las localidades de Grijota y Villaumbrales, después de que un día antes desapareciera de la residencia de Perales en la que vive.

