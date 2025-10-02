Sin rastro del hombre desaparecido en Venta de Baños el 26 de agosto

Desapareció el pasado 26 de agosto, hace hoy 37 días, cuando se disponía a acudir a su puesto de trabajo en la planta de la ... papelera Europac en Dueñas (dejó el bocadillo en su coche). Desde entonces, no hay noticias de George D. R., de 46 años y residente en Venta de Baños. La Guardia Civil le ha buscado durante todo este tiempo, aunque sin resultado.

No se ha escatimado en medios, llegando incluso esta semana a emplearse en su búsqueda un can del Servicio Cinológico de la Guardia Civil que está especializado en encontrar restos biológicos. Otros perros del instituto armado han rastreado la zona, y también se ha hecho uso en varias ocasiones de un helicóptero para tratar de encontrar al desaparecido. Lo han buscado también efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), pero hasta el momento todo ha sido en vano.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Palencia se ha hecho cargo de la investigación, sin descartar ninguna hipótesis sobre su desaparición, ya que el hecho de que se encontrara su almuerzo para el trabajo en el vehículo (estaba estacionado al lado de su casa) pero que no llegara a acudir a la planta hace que se barajen otras opciones relacionadas incluso con cuestiones sentimentales.

La organización SOS Desaparecidos fue quien comunicó la desaparición de George D. R, de 1,78 metros de estatura, de complexión delgada y con pelo castaño y ojos verdes. Fue el 26 de agosto, y la búsqueda continúa.