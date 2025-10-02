El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sin rastro del hombre desaparecido en Venta de Baños el 26 de agosto

La Unidad Cinológica, los GEAS y helicópteros de la Guardia Civil han buscado a George D. R., cuya pista se pierde cuando iba a ir al trabajo

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:30

Desapareció el pasado 26 de agosto, hace hoy 37 días, cuando se disponía a acudir a su puesto de trabajo en la planta de la ... papelera Europac en Dueñas (dejó el bocadillo en su coche). Desde entonces, no hay noticias de George D. R., de 46 años y residente en Venta de Baños. La Guardia Civil le ha buscado durante todo este tiempo, aunque sin resultado.

