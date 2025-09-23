El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia y Policía Local en una imagen de archivo. Manuel Brágimo
Palencia

Bomberos y Policía rescatan a un octogenario al que se le había caído un armario

Acudieron a una vivienda de la avenida de San Telmo tras la alerta de un sobrino

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:52

El sobrino de un hombre de 80 años alertó a la Policía Local y a los bomberos de Palencia porque su tío no podía abrir la puerta de su casa. Así, sobre las 02:15 horas de la madrugada acudieron a una vivienda de la avenida de San Telmo, donde se encontraba el hombre, pero no podía abrir la puerta. Los bomberos facilitaron el acceso a la vivienda y localizaron al morador, que estaba tirado en el suelo al habérsele caído un armario encima. El hombre fue trasladado al Hospital con politraumatismos.

Por otro lado, a las 10:16 horas, en la calle San Antonio, la Policía Local de Palencia efectuó pruebas de alcohol y drogas por síntomas al conductor de un turismo, varón de 33 años, que arrojó resultado positivo en cocaína y cannabis siendo denunciado administrativamente.

También, a las 18:50 horas, en la calle Andalucía, se efectuó la prueba de alcoholemia por síntomas al conductor de un turismo, un varón de 47 años, arrojando un resultado positivo de 0,80 mlg/l., por lo que ha sido investigado como autor de un presunto delito contra la seguridad vial. El atestado se remitió al Juzgado de Guardia. El vehículo fue inmovilizado y retirado al depósito municipal, según informa la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  4. 4 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  5. 5

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  6. 6

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  7. 7

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  8. 8

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  9. 9

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bomberos y Policía rescatan a un octogenario al que se le había caído un armario

Bomberos y Policía rescatan a un octogenario al que se le había caído un armario