Bomberos y Policía rescatan a un octogenario al que se le había caído un armario

El sobrino de un hombre de 80 años alertó a la Policía Local y a los bomberos de Palencia porque su tío no podía abrir la puerta de su casa. Así, sobre las 02:15 horas de la madrugada acudieron a una vivienda de la avenida de San Telmo, donde se encontraba el hombre, pero no podía abrir la puerta. Los bomberos facilitaron el acceso a la vivienda y localizaron al morador, que estaba tirado en el suelo al habérsele caído un armario encima. El hombre fue trasladado al Hospital con politraumatismos.

Por otro lado, a las 10:16 horas, en la calle San Antonio, la Policía Local de Palencia efectuó pruebas de alcohol y drogas por síntomas al conductor de un turismo, varón de 33 años, que arrojó resultado positivo en cocaína y cannabis siendo denunciado administrativamente.

También, a las 18:50 horas, en la calle Andalucía, se efectuó la prueba de alcoholemia por síntomas al conductor de un turismo, un varón de 47 años, arrojando un resultado positivo de 0,80 mlg/l., por lo que ha sido investigado como autor de un presunto delito contra la seguridad vial. El atestado se remitió al Juzgado de Guardia. El vehículo fue inmovilizado y retirado al depósito municipal, según informa la Policía Local.