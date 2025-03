Los bomberos de Baltanás festejan por vez primera a San Juan de Dios

El Cuerpo de Bomberos de Baltanás celebró este sábado, por primera vez, la fiesta de San Juan de Dios. Una jornada en la que compartieron ... una comida de hermandad y celebraron una jornada de puertas abiertas que permitió dar a conocer su labor a todos los cerrateños. Fueron muchos los vecinos que se acercaron para ver las instalaciones y medios con los que cuentan los bomberos, especialmente los niños, que disfrutaron de las sirenas y los vehículos, mostrando su deseo de ser bomberos.

El Parque Comarcal de Bomberos de Baltanás comenzó su andadura en 1987 con cinco bomberos y un camión todoterreno, actuando en incendios forestales y agrícolas. Desde entonces, su labor se ha ido profesionalizando con numerosos cursos de formación durante todo el año y con una dotación de primera línea para hacer frente a las distintas actuaciones gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Palencia, el Ayuntamiento de Baltanás y el resto de Ayuntamientos a los que prestan servicio.

En la actualidad, cuentan con dos camiones, uno forestal y otro urbano, además de un vehículo ligero de intervención rápida, otro de excarcelación y un vehículo para operaciones de altura. Disponen de material de última generación, con trajes con arneses incluidos, material para inundaciones, equipos de excarcelación, sistema de comunicación craneal y otras muchas dotaciones que hacen que sus actuaciones se lleven a cabo de manera segura. El Parque Comarcal de Bomberos cuenta con unas modernas instalaciones desde 2010 para alojar y mantener reunidos todos los vehículos de los bomberos, con el fin de que puedan salir rápidamente del edificio cuando se precisen sus servicios; taquillas y vestuarios; sala para la formación continuada y gimnasio.

El Cuerpo de Bomberos está formado por siete baltanasiegos, Teodoro Palomo Herrán, Fernando Maté Sanz, Godofredo Royuela Carranza, Carlos Gil Anuarbe, Carlos Cepeda Alejos, Javier Rodríguez Reyes y Jonathan Sancho Casado, que se ha incorporado recientemente.

Dan servicio a 28 municipios del Cerrato, con un radio de actuación de 35 kilómetros y unos 7.000 habitantes. Además, apoyan al resto de parques de la provincia de Palencia y en ocasiones colaboran con los bomberos de las provincias de Burgos y Valladolid.

El requisito para ser bombero en el medio rural es que tengan disponibilidad para realizar este trabajo, preferiblemente que cuenten con carnet de primera para poder conducir el camión y es obligatorio dar continuidad a la formación. De hecho, el primer sábado de cada mes se reúnen para revisar todos los vehículos y tener siempre a punto la maquinaria. «En el caso de Baltanás, tenemos dos plazas libres que iremos usando a medida que encontremos a alguien que cumpla los requisitos que queremos, pues buscamos personas a las que les guste prestar este servicio y que además tengan disponibilidad para las salidas», destacó Fernando Maté, responsable del Parque de Bomberos de Baltanás,

Estos bomberos rurales compaginan su vida diaria con el servicio que prestan a los cerrateños. En algunos casos, como los empleados municipales o los que son autónomos, la disponibilidad es total. Estos bomberos rurales viven pegados al teléfono, pendientes de que pueda sonar en cualquier momento, pues al año tienen una media de cien salidas. Porque los incendios, accidentes o inundaciones no entienden de Navidad, cumpleaños o fiestas patronales. Por eso siempre están dispuestos para prestar sus servicios a la población. La mayoría de las veces, no han pasado 5 minutos desde que reciben el aviso y el primer vehículo ya está fuera con un mínimo de tres bomberos. Al punto más lejano de la comarca pueden tardar sobre 25 minutos, mientras que si es en Baltanás casi están de manera inmediata. «Se nos llama bomberos voluntarios, pero en realidad somos bomberos de vocación, que prestamos un servicio fundamental e imprescindible para nuestro mundo rural. No quitamos nada a nadie, nos formamos con más de 200 horas al año en distintos cursos y disponemos de unos buenos medios para actuar en aquello que sea de nuestra competencia. Pensamos que el bombero no nace, se hace, porque en nuestro Parque contamos con gente que lleva más de treinta años prestando sus servicios y su experiencia es fundamental», comentó Fernando Maté, responsable del Parque de Bomberos de Baltanás, que mantiene una estrecha relación con el área que coordina la Diputación para estas 11 Agrupaciones de la provincia. Todas las sugerencias siempre son tenidas en cuenta y se van poniendo en marcha en función de los recursos disponibles.

El Cuerpo de Bomberos del Parque Comarcal de Baltanás actúa en inundaciones; accidentes de tráfico, incluyendo mercancías peligrosas; rescates en altura; incendios forestales, agrícolas, industriales y de viviendas; rescate de animales; apertura de puertas; retirada de árboles caídos y apicultura, entre otros servicios. Además, han recibido formación específica para tratar a la avispa asiática o en los tiempos de la pandemia para el Covid-19. Para este año, los bomberos tendrán una formación específica sobre cómo actuar en las residencias de ancianos, o cómo llevar a cabo las intervenciones en los monumentos, parques eólicos y de placas solares. Estos bomberos también colaboran con municipios, asociaciones y colegios en actividades sobre prevención de incendios domésticos, simulacros y uso de extintores, por lo que mantienen una formación teórica y práctica de forma continuada. Es frecuente verles actuando de forma preventiva en muchos de los eventos festivos de los distintos municipios cerrateños. Para todas estas actuaciones cuentan con cursos específicos repartidos durante todo el año y que se llevan a cabo en distintos puntos de la geografía nacional. Esta formación es fundamental, pues les permite desarrollar un conocimiento específico para actuar con la gente. Además, está previsto crear áreas de especialización dentro del grupo de bomberos, que permita crear expertos en distintos campos de actuación.

Pero la tarea de los bomberos no termina una vez extinguido un incendio o tras finalizar cualquier intervención. Después de llegar al Parque de Bomberos es momento de dejar todos los vehículos preparados para una posible salida. Hay que llenar los depósitos de combustible y agua, reparar mangueras, meter aire,… Todo debe estar a punto y en perfecto estado.

Además, hace unos años desarrollaron un estudio con todos los hidrantes existentes en el Cerrato y realizaron las correspondientes sugerencias para mejorar el sistema, aplicándolas en todos los pueblos de la comarca. Actualmente, los bomberos tienen metidos los hidrantes en el gps, lo que facilita especialmente su labor. También llevan a cabo reuniones con las distintas industrias de la comarca para ver los sistemas de prevención de incendios con los que cuentan.

Los bomberos de Baltanás tienen una media de cien salidas al año, lo que le convierten en uno de los Parques con más intervenciones anuales.

Hoy en día, estos bomberos voluntarios prestan un servicio cercano, rápido y eficaz y son un referente en la seguridad de los baltanasiegos y cerrateños. Este año, por primera vez, han festejado a su patrón y han sido muchos los vecinos de la comarca que se han interesado por su labor y les han agradecido el servicio que prestan a los cerrateños.