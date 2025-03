El patrón aplaude el coraje y valores de los bomberos

Ha sido una festividad de San Juan de Dios, patrón de los bomberos, muy emotiva. Más que nunca. Primero, porque por vez primera la celebración ... tenía por escenario no las instalaciones de los servicios de extinción de incendios en la calle Guipúzcoa sino el patio del Teatro Principal, donde en su día estuvo ubicado el antiguo Parque de Bomberos de Palencia. Pero, especialmente, porque se ha rendido un homenaje a David Barrio, el bombero que el 17 de octubre de 2023, cuando tenía 41 años, resultó herido muy grave tras caerle encima un árbol mientras procedía a su corte porque, afectado por el fuerte viento, impedía el paso a unas fincas en el Camino de San Román. A David Barrio le restan severas secuelas, y se le homenajeaba este sábado por su lección de resiliencia y adaptabilidad, por su optimismo frente a la adversidad. También se reconocía otra lección, la de solidaridad que dieron los más de 25 efectivos del Parque de Bomberos de Palencia que, tras la Dana del 29 de octubre del pasado año, esa catástrofe ambiental que afectó a varias comunidades españolas pero principalmente a la zona de Valencia, se desplazaron para actuar en las zonas de Aldaya y Paiporta en su tiempo libre, teniendo que combinarlo con sus guardias en la capital palentina.

«A veces, en la vida, nos encontramos con situaciones o con personas que nos proporcionan una lección que jamás podremos olvidar. Son personas con las que a todo el mundo le apetece estar y compartir, solo verlas o pensar en ellas te arranca una sonrisa de la cara y, si entablas una conversación, como dicen en su tierra, te metes una 'pechá' a reír que para qué. Los bomberos de Palencia tenemos la gran fortuna de tener a una de ellas en nuestras filas, y digo en nuestras filas porque siempre ha sido y será uno de los nuestros. Todos en el curso de la vida nos vamos a encontrar con dificultades y problemas de diversa gravedad e intensidad, tanto propios como de nuestro entorno cercano. Sin embargo, lo que nos diferencia es como los afrontamos, y aquí es abrumadora la lección que a todo un colectivo se nos ha dado», comenzó destacando en su intervención el jefe del Parque de Bomberos de Palencia, Javier Villena.

«Desde el momento del grave accidente de David, todos sus compañeros, el equipo de gobierno, la corporación al completo... nos movilizamos para poder ayudar en lo que fuese necesario, pero todo aquello que nosotros sentimos en ese momento no se acerca ni de lejos a lo que debió afrontar su familia. Temores, incertidumbre… Pero ahí estaba Toño, su padre, para transmitir tranquilidad; su madre, Trini, que luego se hizo dueña de un hospital entero; sus hermanos, María y Juanma, que al pie del cañón nos iban dando indicaciones e información de lo que podíamos o no hacer, siempre con agradecimiento, sin derrumbarse nunca… Está claro que nuestro contexto familiar nos moldea», señaló.

«Pasaron los meses y empezó la rehabilitación, y seguimos asistiendo a cómo una persona en una situación límite consigue una rehabilitación espectacular, mantener un ánimo y un sentido del humor que te hace cuestionar tus prioridades en la vida, estando más pendiente de los de su alrededor, para que no se preocupen, que de sí mismo, ensimismando a todo el que le conoce (médicas, enfermeras, logopedas, compañeros de rehabilitación)», agregó Javier Villena, que incidió en la lección que «todos hemos recibido los últimos meses por tu parte y la de tu familia».

«No voy repetir lo extraordinario que resulta asistir a la capacidad de superación en todos los sentidos que nos has demostrado. Únicamente necesitábamos decirte lo mucho que te queremos, el orgullo que sentimos porque seas nuestro amigo y compañero. Eres, y siempre serás, bombero del Ayuntamiento de Palencia», apostilló el jefe del Parque de Bomberos, quien también quiso agradecer la labor de esos más de 25 efectivos que, con su actuación «desinteresada, coordinada y eficaz», ayudaron tras la catástrofe de la Dana.

«Gracias por llevar el nombre de Palencia a los municipios afectados, porque os convertís en el rostro de una ciudad que ayuda y empatiza con los demás», destacó por su parte la alcaldesa, Miriam Andrés, que personalizó los valores del Cuerpo de Bomberos en «alguien que los representa en toda su extensión».

«David, el año pasado no te teníamos aquí, estabas luchando por recuperarte de aquel fatídico accidente. Hoy sí, y te tenemos como uno más, porque has demostrado que la vida está para vivirla, no para dejarla pasar. Y con ello nos has dado una lección de superación y coraje», añadió Miriam Andrés.