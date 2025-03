La capital contará con 53 bomberos a final de año tras la convocatoria de doce plazas

Ricardo Sánchez Rico Palencia Martes, 4 de marzo 2025, 07:34 Comenta Compartir

«A lo largo de 2025, es nuestro propósito completar un proceso de selección para incorporar entre diez y doce bomberos más a lo largo ... de este año a la plantilla del Parque de Palencia. Lo haremos a través de una oposición que no tardará demasiado en salir y, como no puede ser de otra manera, seguiremos también dotando de medios materiales suficientes y que garanticen la seguridad de todos los integrantes del parque. Este año adquiriremos nuevos vehículos, pero también algo tan importante como un sistema de descontaminación de EPIs, que viene siendo reclamado y que, lógicamente, mejorará mucho la seguridad laboral y la seguridad para quienes todos los días velan por nuestra seguridad y para que no pase nada en esta ciudad». La llegada de más efectivos al Parque de Bomberos de Palencia la avanzó ayer el concejal de Tráfico, Extinción de Incendios, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, Antonio Casas, durante la presentación en el Ayuntamiento de Palencia de la memoria anual del Cuerpo y de los actos que tendrán lugar el sábado con motivo de la festividad de San Juan Dios, patrono de los bomberos.

«Ahora mismo somos 41 efectivos en el Parque de Palencia, un número bastante bajo. Con nuestro organigrama, tenemos previsto como número ideal 55 bomberos. Con esas doce plazas estaríamos en 53 efectivos. No estaría cubierta toda la plantilla, pero sí estaríamos en una situación mucho más cómoda. Esperemos que a finales de este año podamos tener ese personal que está previsto trabajando ya de manera efectiva», agregó por su parte el jefe del Parque de Bomberos de Palencia, Javier Villena. «No es lo mismo que falten ocho o diez personas en una plantilla como la nuestra, que en una plantilla de 150 personas. A nosotros, unas pocas incidencias en el número de personal nos afecta de manera importante. Estaríamos ya rozando prácticamente toda la plantilla, la organización completa, con lo cual estaríamos en una situación no solo buena por la actualidad en donde nos encontraríamos, sino porque no se prevén, como nos ha ocurrido en estos últimos años, las jubilaciones que se han ido produciendo. A la Administración le cuesta, por procesos y por convocatorias, rearmarse y volver a ocupar esos puestos que han quedado vacantes», apostilló Javier Villena. Antonio Casas, que destacó que el Ayuntamiento de Palencia siempre celebra esta fiesta «como homenaje y visibilidad del Cuerpo de Bomberos de la ciudad», destacó el éxito de público en la jornada de puertas abiertas del domingo en el Parque de Bomberos, y añadió que, este año, la celebración el sábado de la festividad de San Juan de Dios cambiará de sitio y tendrá lugar en el patio del Teatro Principal, después de la tradicional misa en el Centro Asistencial de San Juan de Dios. «Este año haremos un doble homenaje. En primer lugar, a David Barrio, un bombero integrante del Parque de Palencia que sufrió un desgraciado accidente y que, a pesar de ello, ha dado una lección de resiliencia y de adaptabilidad como nadie, un hombre optimista y que tiene mucho que enseñarnos», señaló el concejal de Tráfico, Extinción de Incendios, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, aludiendo al bombero del Parque de Palencia que, sobre las 20:15 horas del 17 de octubre de 2023, cuando tenía 41 años, resultó herido muy grave y le restan severas secuelas tras caerle encima un árbol cuando procedía a su corte porque, afectado por el fuerte viento, impedía el paso a unas fincas en el Camino de San Román en la capital palentina. «Por otra parte, haremos un homenaje al resto de integrantes del Parque de Bomberos de Palencia, que dieron una lección de solidaridad en un año marcado por la Dana de Valencia, pues no dudaron ni un momento en utilizar sus días libres para ir a ayudar y a aportar lo que más se necesitaba en ese momento, que era mano de obra cualificada para, en los primeros momentos de esa desgracia, sacar un poco adelante a aquellos pueblos. Durante unas cuantas semanas, los bomberos de Palencia estuvieron en las localidades de Aldaya y Paiporta e hicieron que esta ciudad se sintiese orgullosa tanto de ellos como de los policías que también fueron a Valencia durante esos días», subrayó Antonio Casas. El jefe del Parque de Bomberos de Palencia, Javier Villena, se encargó de dar algunas pinceladas de la memoria anual del Cuerpo correspondiente a 2024. «Esta memoria tiene como diferencia con respecto a otros ejercicios el sistema de clasificación, que es distinto. Esto es porque lo que no hemos hecho ha sido adaptarnos a lo que reporta el Centro Coordinador del 112, puesto que ellos tienen un protocolo de nomenclatura de las intervenciones. Lo que hemos hecho ha sido adaptarlo luego con subgrupos a nuestras intervenciones para que sea más legible y con más capacidad de análisis para nuestro servicio de manera interna. Son 762 intervenciones, prácticamente las mismas que tuvimos en el año 2022 (766) y un 17% menos aproximadamente que en el año siguiente (904), sin destacar ninguna tipología», afirmó Javier Villena. «Sí ha habido algo más temporal, hemos tenido un poco más de incendios de mobiliario urbano, pero no tenemos nada que destacar ni por exceso ni por defecto», subrayó el jefe del Parque de Bomberos de Palencia. De ese total de 762 intervenciones, las más numerosas, 94 en total, fueron por caída de ramas o árboles, seguidas de las 57 que llevaron a cabo por saneado de fachadas (enfoscados, tejas, cerámica...) y de las 46 por apertura de puertas con personas con urgencia sanitaria y otras tantas por incendio de rastrojo, forestal o interfaz urbano-forestal. Otras 35 intervenciones del Parque de Bomberos correspondieron a incendios de contenedores de residuos y otras 32, respectivamente, a actuaciones en la red doméstica por filtraciones de agua y a la retirada de colmenas. «No están metidos en la memoria los datos de la Dana, puesto que todo se hizo desde un punto de vista de la voluntariedad. Es verdad que costó mucho organizarlo, puesto que este tipo de intervenciones tienen que ir perfectamente coordinadas para que realmente el efecto sea el que todos deseamos, que es ayudar a las personas afectadas o damnificadas», comentó Javier Villena. Desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de Palencia, coordinándose con los respectivos centros operativos de la zona, se organizó un dispositivo para ayudar a los servicios intervinientes de la zona y a los afectados. Se desplazaron al lugar un total de 25 efectivos de intervención entre los días 2 y 13 de noviembre. Las tareas realizadas se desarrollaron, principalmente, en las localidades de Aldaya y Paiporta, consistentes principalmente, en el achique de garajes y zonas confinadas, trabajos de limpieza en obra pública para dar acceso a diferentes partes de las localidades mencionadas, así como arrastre de vehículos y obstáculos en zonas concreta. Javier Villena incidió a continuación en las nuevas inversiones que van a hacerse en el Parque de Bomberos de Palencia. «Se van a adquirir vehículos nuevos, ya casi culminando prácticamente toda la renovación del parque móvil este año, con un puesto de mando avanzado donde podremos incluir los drones. Vamos a adquirir también un furgón de salvamento y también un forestal, pero más que un forestal es un vehículo adaptado para todo tipo de caminos, con el que podremos movernos mejor que con lo que tenemos ahora», apuntó el jefe del Parque de Bomberos de Palencia. «Más que el número de vehículos, el problema que había en el Parque de Bomberos hasta hace unos años era el envejecimiento de esos vehículos, tanto a nivel de eficacia a la hora de actuar como a nivel de riesgos laborales. Estamos hablando de vehículos de más de 15 o 20 años. El número de vehículos sí que va a aumentar, sobre todo en los ligeros, pero lo importante no es el número, porque lo que vamos a hacer es sustituir todos aquellos que estaban obsoletos por nuevos vehículos. «Hemos adquirido una autoescala de última generación, una bomba urbana ligera hace unos meses y una bomba rural pesada hace un año, que es un equipamiento muy importante para, en caso de incendios industriales o incendios en los que necesitamos mucha fuerza de choque. Esos vehículos que van entrando nuevos, lo que hacen es ir sustituyendo a otros que estaban ya completamente obsoletos y que no reunían las normas de seguridad que hoy en día se tienen, tanto pasivas como activas», concluyó.

