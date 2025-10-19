El Becerril estrena en Salamanca el casillero de victorias a domicilio

Dos goles ante Unionistas B en un intervalo de ocho minutos del período inicial condujeron al Becerril a su primer triunfo a domicilio y, al ... mismo tiempo, a romper una preocupante dinámica de dos derrotas consecutivas (1-2).

El tanto del filial salmantino llegó intercalado entre las respectivas dianas de Pablo y Amado. Unionistas B disputó casi toda la segunda parte en inferioridad numérica por expulsión de Miki.

El estreno del guardameta Javi Marcos fue la principal novedad de la alineación de Francis Olea en las Pistas del Helmántico. Hubo bastante igualdad durante el primer cuarto de hora ante uno de los recién ascendidos a Tercera División. Una internada de Sergio Astu por la izquierda fue cortada por la defensa a ras de suelo. Poco después, en el minuto 19, el Becerril tomó ventaja. Un pase en diagonal habilitó a Pablo, el cual soltó un fuerte disparo con el que superó a Gonzalo.

El empate momentáneo de Unionistas B llegó siete minutos después por un regalo: un mal pase del debutante Javi Marcos lo recogieron los locales, y el delantero Sergio Astu batió la meta de lanzamiento raso por el primer palo.

Quizás la clave del primer triunfo a domicilio radicó en el escaso tiempo transcurrido entre el 1-1 y el 1-2 definitivo. Así, en la siguiente jugada, el Becerril recuperó la ventaja a través de un mano a mano de Amado, que superó a Gonzalo de lanzamiento colocado al segundo palo. El partido continuó bastante animado hasta el intermedio. Un disparo visitante desde fuera del área se marchó desviado.

Casi llegó el tercer tanto del Becerril de lanzamiento de córner directo que se envenenó y estuvo a punto de sorprender a Gonzalo, que lo evitó sacando la manopla por arriba. El entrenador del Becerril, Francis Olea, sorprendió realizando dos permutas al paso por los vestuarios, ya que Simal y Adri se incorporaron al encuentro en detrimento de Ruly y Bonalde.

Los primeros compases del segundo tiempo fueron de superioridad visitante. Pablo cabeceó desviado por poco a la salida de un saque de esquina. El panorama se allanó bastante debido a la expulsión del local Miki al recibir la segunda tarjeta amarilla en el minuto 53. Eso sí, Unionistas B apenas concedió ocasiones estando con un jugador menos sobre el césped salvo algunos lanzamientos desde fuera del área o bien saques de esquina. La defensa morada tampoco se complicó la vida ante la escasa ventaja de un gol. Charly, Monte y Mark fueron los tres últimos revulsivos de Francis Olea por mantener el nivel físico ante la juventud de Unionistas B.

Charly, uno de los recambios, dispuso de una gran ocasión al conectar una volea cruzada al segundo palo aunque sin la recompensa de la sentencia. El siguiente duelo del Becerril será el próximo sábado (17.00 horas) contra el ascendido Diocesanos en el Mariano Haro.