Pablo López encabeza un ataque del Becerril. Álex López

El Becerril estrena en Salamanca el casillero de victorias a domicilio

Los palentinos, que abrieron el marcador, tuvieron la fortuna de poder volver a ponerse por delante en la jugada siguiente a la del empate

Jesús Torrens / ADG

Salamanca

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:30

Comenta

Dos goles ante Unionistas B en un intervalo de ocho minutos del período inicial condujeron al Becerril a su primer triunfo a domicilio y, al ... mismo tiempo, a romper una preocupante dinámica de dos derrotas consecutivas (1-2).

