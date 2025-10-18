Duelos fundamentales para los equipos palentinos de Tercera RFEF

Adrián García González Palencia Sábado, 18 de octubre 2025, 19:54 Comenta Compartir

La séptima jornada de competición presenta un nuevo menú de máxima exigencia para los equipos palentinos de Tercera RFEF. El Palencia CF visita al Guijuelo y el Palencia Cristo recibe al Santa Marta en dos duelos directos entre los cuatro primeros clasificados, que medirán el momento de forma de todos ellos en este inicio de curso. Por su parte, el Becerril afronta una salida clave al campo del Unionistas de Salamanca B con la necesidad de volver a sumar para alejarse de los puestos de zona de descenso y recuperar sensaciones tras sus últimas dos derrotas.

Precisamente el Becerril será en el encargado de inaugurar la jornada en clave palentina. Los de Francis Olea visitan al Unionistas B en horario matinal -las 12:00 horas- en un encuentro donde necesitan volver a sumar tras dos derrotas consecutivas. El conjunto becerrileño cuenta con el debe de tener algunas desconexiones que le están costando muchos puntos en este inicio de temporada. En cuanto a bajas, Francis Olea no podrá contar en principio con Merino, Diego y Charly. «Tenemos bien detectado cual es el problema, dónde está, pero es difícil de corregir si no damos un paso más adelante en concentración, intensidad y aprendizaje. Llevamos dos derrotas seguidas, pensar que han sido ante dos rivales que están arriba, pero ahora tenemos un bloque de partidos ante rivales que van a luchar por lo mismo que nosotros. Perder estos partidos añadiría una desconfianza mayor y sería un factor negativo. Creo que son partidos muy claves, no para conseguir nada, pero sí para seguir peleando», afirma Francis Olea.

Los becerrileños visitan a uno de los reicén ascendidos que mejor ha arrancado el curso. Unionistas de Salamanca B viene de perder ante la Arandina y cuenta con seis puntos en la tabla. Un rival complicado que ha sido capaz de empatar ante equipos de arriba como el Tordesillas o el Santa Marta. «Son un equipo joven, chicos recién ascendidos a la categoría, pero que son buenos futbolistas. Intenso, que presional alto y quiere ser dominante», analiza Francis Olea.

Por la tarde será el turno de los dos equipos capitalinos. El Palencia CF visita al Guijuelo a partir de las 17:00 horas en un duelo de máxima exigencia para ambos. Ambos continúan invictos y están inmersos en esa carrera por la primera plaza. El 'golaverage' será otro de los puntos extra que estará en juego, más allá de los propios tres puntos. Los de Marchena llegan con muy buenas sensaciones y con la única baja de Miguelito. «Afrontamos el partido con la máxima ilusión ante uno de los rivales llamados a pelear el ascenso directo. Veo al equipo súper preparado y aprovechando la dinámica positiva, que nos hace afrontar el duelo con tranquilidad. Es un partido más, son tres puntos y tenemos ese margen. Si ganamos, esto es largo, pero podríamos dar un golpe importante», expone Marchena.

El Guijuelo por su parte ha demostrado su potencial en este inicio, pese a dejarse dos empates por el camino. Los salmantinos vienen de ganar en Becerril y quieren dar un golpe sobre la mesa ante el líder de la categoría. «Tienen jugadores experimentados en la categoría, incluso en categorías superiores y son un proyecto de ascenso, con las ideas muy claras. Ellos llegan también en un gran momento y será un partido muy competido que se decidirá seguramente por esos pequeños detalles», argumenta Marchena.

El Palencia Cristo saltará al terreno de juego a la misma hora, al recibir en La Balastera al Santa Marta a partir de las 17:00 horas. Los de Chuchi Jorques vienen de reencontrarse con la victoria en casa de la Virgen del Camino y afrontan ahora otra prueba de fuego ante el tercer clasificado. «Las semanas están siendo muy buenas en cuanto a entrenamientos. La victoria del otro día nos refrenda muchas cosas. Debemos salir concentrados y creo que en La Balastera necesitamos estar preparados para ser protagonistas con balón y tener esa personalidad», afirma Chuchi Jorques.

El Santa Marta visita La Balastera tras golear en casa al Villaralbo. Los salmantinos también permanecen invictos en este arranque de temporada y tratarán de asestar un golpe importante ante un rival directo. «Son uno de los equipos que mejor se ha reforzado. Lo primero, con un gran entrenador. Mantiene a parte del bloque de otros años y añade jugadores con experiencia. No es casualidad su gran inicio y será un partido complicado», concluye Chuchi Jorques.