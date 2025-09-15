Los ayuntamientos tienen hasta el 15 de octubre para optar a los Planes Provinciales

La presidenta de la Diputación, en el centro, con los diputados Urbano Alonso, María José de la Fuente, Juan Antonio Obispo y Adolfo Palacios, en el pleno de hoy.

El plazo de presentación de solicitudes de los ayuntamientos a los Planes Provinciales de la Diputación de Palencia se amplía hasta el 15 de octubre. La Diputación ha aprobado este lunes por unanimidad en un pleno extraordinario la modificación de la convocatoria de los Planes Provinciales de Cooperación para 2026 con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ayuntamientos de la provincia. La medida introduce mayor flexibilidad en los plazos y la gestión, además de nuevas oportunidades de inversión para los municipios. Entre los cambios destacados, se amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de octubre de 2025, y permite también a los ayuntamientos que modifiquen propuestas ya presentadas. Además, se facilita la acumulación de las anualidades de 2026 y 2027, lo que agiliza la ejecución de proyectos de mayor envergadura. La financiación total para 2026 asciende a 10.603.240 euros, un 14,4% más que en la convocatoria anterior.

Por primera vez, los Planes Provinciales permitirán destinar fondos a la adquisición de material inventariable, como mobiliario, maquinaria, vehículos o equipos informáticos, con una cofinanciación del 50% por parte de la Diputación, que aumenta al 60% para vehículos eléctricos. También se crea una línea específica para redes Wi-Fi públicas, con un 80% de financiación, fomentando la conectividad en los municipios.

La nueva distribución de fondos beneficia especialmente a los municipios más pequeños de Palencia. Los 128 municipios con hasta 200 habitantes se agrupan en un único tramo, garantizando una asignación fija. Los de hasta 100 habitantes verán un aumento del 40% en su financiación, mientras que los de 101 a 200 habitantes tendrán un incremento del 20,46%. Los municipios de más de 1.000 habitantes crecerán un 2,5%. Además, las entidades locales menores y otros núcleos de población recibirán 5.000 euros anuales, un 25% más que en la convocatoria previa.

Los Planes Provinciales incluyen actuaciones en abastecimiento, saneamiento, alumbrado, edificios municipales, accesibilidad, pavimentación, infraestructuras verdes, instalaciones deportivas y cementerios, entre otros.

