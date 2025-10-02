El Ayuntamiento urbanizará las parcelas de la calle Jardines para construir 150 viviendas El Consistorio revertirá la cesión de tres solares a la Junta por no haber edificado pisos protegidos en más de veinte años

José María Díaz Palencia Jueves, 2 de octubre 2025, 18:32 Comenta Compartir

Lo avanzaba la alcaldesa, Miriam Andrés, el día antes en una rueda de prensa sobre los presupuestos municipales y lo corroboraba posteriormente el portavoz socialista, Álvaro Bilbao, en la sesión plenaria de este jueves: el equipo de gobierno del PSOE quiere hacer de la política de vivienda una de sus prioridades para el próximo año.

Así, durante el debate sobre el estado de la ciudad, Bilbao, que ha defendido la gestión municipal de estos dos últimos años, ha esbozado también las principales inversiones previstas para 2026, desgranando algunas de las partidas que se incluirán en el documento presupuestario. Y en el ámbito de la vivienda, el portavoz socialista ha lanzado un cifra importante, 2,5 millones de euros para la urbanización de las parcelas que obtuvo el Ayuntamiento de Palencia con la permuta de terrenos de la calle Jardines (PERI-6 del Plan General de Urbanismo). El objetivo es que estos solares queden perfectamente acondicionados para su posterior puesta a la venta con el objetivo de que se construyan viviendas de protección pública. Concretamente, 150 pisos, según avanzó el portavoz socialista y concejal también de Urbanismo.

Pero además, Álvaro Bilbao anunció durante el pleno la intención del equipo de gobierno del PSOE de ejecutar la reversión al patrimonio municipal de tres parcelas que le fueron cedidas a la Junta de Castilla y León en el año 2003 con el fin de que construyera viviendas de protección pública. Dado que estos proyectos no se han ejecutado, el Ayuntamiento quiere recuperar las parcelas para impulsar la construcción de nuevos bloques de pisos de protección pública. Bilbao criticó la falta de actuación de la Junta en materia de vivienda en Palencia, resaltando que en diez años únicamente ha impulsado una promoción destinada a la creación de 50 pisos de alquiler para jóvenes.